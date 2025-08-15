закрыть
15 августа 2025, пятница
Ученые: Один авокадо творит чудеса

  15.08.2025
Как экзотический плод влияет на здоровье.

Все слышали о пользе авокадо, но мало кто знает, в чем она заключается. Ежедневное употребление этого фрукта может улучшить сон, снизить уровень холестерина и повысить качество питания.

Издание Very Well Health выяснило, как ежедневное употребление авокадо может повлиять на здоровье.

В шестимесячном исследовании приняли участие 969 взрослых американцев с абдоминальным ожирением, которые обычно употребляли не более двух авокадо в месяц. Одна группа ела авокадо каждый день, а другая — не более двух в месяц. При этом рацион не менялся.

Участники исследования, которые ежедневно употребляли авокадо, отметили улучшение качества и продолжительности сна.

«Это было исследование, посвященное здоровью сердечно-сосудистой системы, поэтому положительное влияние на сон выглядит более достоверным, поскольку оно стало неожиданным вторичным результатом хорошо спланированного рандомизированного контролируемого исследования», — сообщил доктор медицины, представитель Американской академии медицины сна и пульмонолог Детской больницы округа Ориндж (CHOC) Джон Сайто.

Авокадо не является снотворным средством, но оно содержит питательные вещества, способствующие сну, как магний, калий и полезные жиры, пояснил эксперт.

«Регулярное сбалансированное питание с сочетанием полезных жиров, сложных углеводов и белков поможет поддерживать ваш циркадный ритм», — сказал Сайто.

Кроме того, авокадо отличный источник «полезных» мононенасыщенных жиров. Предыдущие исследования показали, что употребление авокадо, особенно вместо насыщенных жиров, как масло и сыр, помогает снизить риск сердечных заболеваний.

Один авокадо содержит 10 граммов клетчатки, которая может помочь снизить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. Растворимая клетчатка из авокадо может образовывать гель, который связывается с желчными кислотами и «плохим» холестерином в тонком кишечнике, помогая выводить их из организма, по словам диетолог-нутрициолог Джуди Саймон.

