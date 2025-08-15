закрыть
15 августа 2025, пятница, 9:17
«Вот уже и третий прилетел»

  • 15.08.2025, 9:00
  • 1,434
Жители Сызрани публикуют яркие кадры атаки дронов на НПЗ.

Рано утром 15 августа дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Сызрани.

Сообщения об атаке появились в украинских пабликах около 05:00, тогда же начали публиковаться и первые кадры с места событий.

По данным канала «Украина 365», местные жители заявили, что стали свидетелями как минимум трех попаданий дронов по территории завода.

На опубликованных в Сети видео видно, что возгорания возникли сразу в нескольких точках.

Местные власти ситуацию пока не комментируют.

Сызранский НПЗ, введенный в эксплуатацию в 1942 году, входит в состав «Роснефти». В 2018 году в Кремле признавали, что предприятие оказывает негативное влияние на окружающую среду из-за выбросов. Сейчас завод перерабатывает западносибирскую и местную нефть, а его мощность превышает 8 млн тонн в год. Предприятие выпускает моторное топливо, авиакеросин и битум. Впервые объект подвергся атаке дронов в 2024 году, а в нынешнем году удары по нему уже наносились ранее.

