Reuters: Путин и Трамп достигнут соглашения на Аляске 15.08.2025, 9:15

2,158

Кремль сделал предложение о сделке, которая может помочь обоим сохранить лицо.

Дональд Трамп и Владимир Путин проведут переговоры на Аляске в пятницу. Надежды президента США на заключение соглашения о прекращении огня Украине пока неясны, но Путин сделал предложение о возможной ядерной сделке, которая может помочь обоим сохранить лицо, пишет Reuters.

Источник, близкий к Кремлю, сообщил агентству Reuters, что, похоже, обе стороны заранее смогли найти определенные точки соприкосновения.

«По всей видимости, некоторые условия будут согласованы завтра (в пятницу), поскольку Трампу невозможно отказать, и мы не можем отказать (из-за санкционного давления)», — сказал источник.

Как пишет Reuters, Путин выдвинул жесткие условия для полного прекращения огня, но одним из компромиссов может стать поэтапное прекращение воздушной войны.

В то же время аналитики говорят, что Путин может попытаться создать видимость того, что он дает Трампу то, что тот хочет, сохраняя при этом свободу действий для эскалации на Украине, если захочет.

«Если они (россияне) смогут предложить сделку, которая предусматривает некое перемирие, но при этом оставляет России контроль над эскалацией конфликта и не создает никаких реальных сдерживающих факторов на земле или в воздушном пространстве над Украиной... с точки зрения Путина это будет прекрасным результатом», — сказал Сэм Грин, директор по вопросам демократической устойчивости в Центре анализа европейской политики.

