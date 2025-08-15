закрыть
15 августа 2025, пятница, 9:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«С гонораров от Dior и Versace купила корову»

  • 15.08.2025, 9:28
«С гонораров от Dior и Versace купила корову»

Как успешная топ-модель живет в белорусской деревне.

Считается, что успешные модели обитают исключительно в обществе, где пьют просекко из хрустальных бокалов с отставленным мизинчиком и даже чихают «на богатом», звеня ювелиркой на запястье. Может, в основном оно и так, но сейчас, например, мы находимся в поселке Стрешин в гостях у 20-летней Алеси. И перед нами стадо из десяти коров. Последние шесть лет девушка регулярно путешествует по миру, снимаясь для люксовых брендов вроде Dior, Louis Vuitton, Versace и Tiffany. А потом приезжает в родную деревню, где, помимо семьи и вышеупомянутых буренок, ее ждут лошадка Фрида, баран Андрюха, любимый дуб и еще много чего интересного, пишет Onliner.

Из деревни в Сеул в 14 лет. Как становятся моделями

Много вы знаете семей, которые могут приготовить бутерброд полностью «с нуля»: свой хлеб, свое масло, свой сыр? Для нас, городских, это вообще нонсенс. А вот тетя Галя, мама нашей героини, так может. Сидим, жуем, болтаем. Обычная такая кухня в деревенском доме, собака Пуля под тумбочкой, фотографии на холодильнике. И только то, что они из фотосессии для Tiffany, намекает, что не все так просто.

— Это моя первая большая съемка — реклама свадебных украшений. Мне тут 14 лет. Я тогда поехала в Корею на три месяца — впервые так далеко от Стрешина и сразу такие большие города, небоскребы… Помню, как из-за задержки рейса в Шереметьево тогда опоздала на самолет и рыдала, пока родители меня по телефону вызванивали через ресепшен. Сейчас смеемся, а тогда было страшно! Думала: «Ну вот, куда я полезла вообще, какая Корея?»

Алесе 20 лет, из них шесть она профессионально занимается моделингом. За это время были и обложки для больших журналов и съемки для всех брендов, о которых в качестве подарка на день рождения мечтает ваша благоверная: Dior, Louis Vuitton, Versace, Comme des Garçons и далее по списку. Из поездок по Японии, Китаю, Тайваню и Корее девушка всегда возвращается в свой поселок Стрешин, где живет меньше тысячи человек. Тут у нее родители, друзья, любимый дуб, лошадка Фрида, коровы, барашки — короче говоря, полный деревенский фэншуй на несколько месяцев (Алеся приезжает домой два раза в год).

— Из одной из первых поездок в Азию я привезла домой сумму, которая для деревни, конечно, немыслима. На часть из этих денег мама с папой тогда, помню, купили корову. Сейчас их у нас их десять. Мы раньше жили не особо богато, если честно, а теперь коровы, можно сказать, нас кормят.

Не знаем, как остальные девчонки становятся моделями, в кино показывают разные истории. В случае Алеси все получилось удивительно просто.

— Мне было 13, я тогда ходила в стрешинскую школу, где нас было всего 11 человек в классе. Я никогда не думала, что буду заниматься моделингом, просто однажды ответила на сторис в Instagram: «Кто хочет стать моделью, пишите». А я тогда социофобка была: меня немного буллили старшие ребята в школе, и для меня написать кому-то было трудно. И вот я сижу, трясусь, отправляю смайлик. В ответ попросили прислать фотографии. Я сфоткалась в маминой комнате на телефон и отослала. Сказали приезжать в Минск.

Поначалу родители не хотели отпускать Алесю даже в столицу. Папа был категоричен: для него, признается девушка, «моделинг» и «проституция» были практически синонимами. Менеджерам одного из филиалов французского агентства пришлось долго объяснять, доказывать, что все будет в порядке, предъявлять документы. В итоге убедили — уже через пару месяцев Алеся уехала по контракту в Азию. Очень скоро такие поездки стали для девушки регулярными.

— А как же школа? Учителя сильно ругались?

— Бывало, да. Бурчали, как же это меня родители отпускают непонятно куда, даже немного пытались завалить, но я приезжала и все сдавала. Я и сейчас учусь в университете на юридическом — возвращаюсь со съемок и сразу на сессию. Пока что все получается.

— После того как ты стала моделью, буллить хоть перестали?

— О, это да! Я была очень худенькая и бледная. В деревне же стандарты красоты совсем другие, тут формы ценятся. А тут вот оказывается, что я модель — и все, Леся сразу «дзеўка ого-го», надо «с Лесей по-гу-лять». Забавно: парень, который в школе травил меня сильнее всех, теперь ставит мне огонечки на истории в Instagram. Я считаю, это победа.

Почему быть моделью не легче, чем трактористом

Это лошадка Фрида, знакомьтесь. Начинаем наш деревенский фотосет с нее. Папа Алеси шутит, что это самое бесполезное животное из всех, что у них есть. Но на самом деле это он ее однажды и спас.

— Фриду в соседней деревне хотели отдать на мясо, а папа ее выкупил. Мы теперь на ней катаемся с Дашей, моей сестрой, когда приезжаем домой. Фрида немножко строптивая. Однажды она скинула Дашку, и та выбила зуб. Но мы тем же вечером поехали в Жлобин на День города: не менять же планы!

Поражает то, с какой простотой и изяществом Алеся работает в кадре. Это не похоже на то, как девушки специально делают фотогеничные лица, чтобы сфоткаться на Зыбицкой. В поведении модели вроде бы ничего не меняется, но каждое движение выглядит красиво.

— Ну так за шесть лет научилась же чему-то! Первые кастинги, помню, совсем ничего не умела, просто смотрела, как делают другие девочки, и повторяла. А сейчас я уже профи! Ну, и эта работа очень хорошо оплачивается, нужно соответствовать.

— Сколько можно заработать за съемку, если не секрет?

— В среднем час съемки с учетом комиссии агентства приносит $100. За день можно заработать $1000. Правда, есть куча нюансов: с тебя снимают за перелеты, за проживание, за такси — агентства хитрые и находят кучу лазеек, как тебя хоть немного, но надурить. Но все равно по меркам Беларуси выходят очень приличные деньги.

Деревенские мужики активно наблюдают за процессом: любуются. Кстати, наверняка это первая и единственная фотосессия Алеси в резиновых сланцах, а не на каблуках. И в этом что-то есть, согласитесь.

— Это вообще одна из самых сложных вещей в жизни модели. Девочки с 15 лет по много часов в день стоят на каблуках, иногда за день удается присесть только минут на 10—15. Тебе меняют образы и продолжают фотографировать без остановки — просто как конвейер. А потом к 20 годам у них вылезают вены, и их приходится «подмазывать», чтобы не было видно в кадре. Варикоз — это модельная классика.

— Какими были твои самые сложные съемки в карьере?

— В Гуанчжоу, на улице, в горах. Мы работали 10 часов на холоде, в коротких юбочках, потому что рекламировали бренд одежды для тенниса, — вот это было и правда тяжело. Бывало, что приходилось ехать на съемки с температурой под 40 и дикой ангиной. А они еще и у озера, от которого тоже тянет холодом. Еле стоишь, но надо — потому что контракт, потому что агентство настойчиво упрашивает «ну хотя бы на четыре часика».

Алеся залезает в трактор, который в два с половиной раза старше нее. Папа девушки уверяет, что он еще как на ходу и заводится с пол-оборота, потому что «МТЗ — сила». Сравнивать работу модели и тракториста, конечно, было бы странно, но после того, как узнаешь про изнанку индустрии, язык уже не поворачивается сказать, что она сильно проще.

— Да, моделинг — это много прекрасных знакомств, путешествия, хороший заработок. Но все эти переезды и многочасовые съемки с ранних лет, отношение клиентов, для которых ты как одноразовый расходный материал… Даже здрасьте порой не скажут — сразу в кадр. Это тяжело, некоторые ломаются. Мне попадались девушки, которые подсаживались на алкоголь и вещества, а потом со съемок уезжали прямо в рехаб. Одна девочка из нашего агентства в Китае просто вышла из окна. И вроде у нее все хорошо было, карьера в гору шла, но вот не выдержала в моменте. Она выжила, к счастью. Долго в больнице лежала, мы даже скидывались ей на лечение.

— Что бы ты могла посоветовать молодым девочкам, которые только начинают заниматься моделингом?

— Надо как можно раньше научиться отстаивать и ценить себя. В первые годы я это особо не умела. На съемках для брендов на тебя же всем по фигу, ты для них раб — клиентам лишь бы хороший кадр сделать. Если они видят твою беззащитность, они наглеют. После первой поездки в Китай у меня посыпались волосы, я приехала домой полулысая. Потому что мне их постоянно палили выпрямителем, нагретым до 230 градусов, например. Причем выпрямят, покроют лаком, потом решат, что все не то, и опять накрутят плойкой! Сейчас я уже сама делаю температуру меньше, приношу свои кисточки, чтобы чужой акне не подхватывать, если что-то не так, жалуюсь в агентство. После Китая я четко осознала, насколько клиенты иногда могут быть козлами и лицемерами, я уже никому не доверяю. Надо осознавать, что это большая индустрия: на тебе хорошо зарабатывают. Тебе в любом случае заплатят фиксированную сумму, но, отстаивая себя, ты уедешь домой здоровее. Цените себя и требуйте уважения, девчонки!

«Некоторые модели действительно подрабатывают в эскорте — это не то чтобы секрет»

Алеся нарвала васильков и фотографируется на фоне своих коров. Шутим про то, что лучшей рекламы ее родной деревне уже вряд ли кто-то сделает, и, может, даже после текста тут проложат нормальную дорогу. И тетя Галя наконец-то с удовольствием прокатится на вечернюю дойку на своем мотоблоке и в красной куртке Ferrari, которую Алеся привезла ей из Китая.

— О, а там вдалеке еще барашки наши. Наш любимец — баран Андрюха. Не знаю, как объяснить, но вот ему на морду смотришь, и сразу становится очевидно, что это Андрюха и по-другому назвать его невозможно.

Девушка живо и весело рассказывает о деревенской жизни: о том, как катается с другом на комбайне, как на Купалье тут прыгают через костры, как в детстве они прыгали в зерно и с обрыва в Днепр, взявшись за руки. К последнему хотелось добавить «Не повторяйте такое дома», но дома мы, городские, и так это не повторим.

Вообще, испытываешь невероятное умиление, когда узнаешь, как Алеся «топит» за родную деревню. Например, скоро она поедет на фестиваль в Витебск и планирует привезти Антохе МС, который будет там выступать, маминого сыра и творога. Потому что «он тоже шарит за деревню и экологию, и он должен оценить». А еще, как оказалось, перед тем как отправиться на несколько месяцев в условную Японию или Китай, девушка уже по традиции собирает букетик трав с поля, засушивает и берет с собой — такой символический кусочек дома, который помогает, когда посреди бетонно-стеклянного азиатского мегаполиса становится одиноко.

— Я могу привыкнуть в жизни в городе — все равно приходится. Но первое время в условном Шанхае, Пекине или Токио я нахожусь в шоке от того, как там громко и тесно, даже спать нормально поначалу не получается. Много людей, все такие разные, «не наши» — это интересно, но стрессово. Вот вы знаете, что такое «пекинское бикини»? Это когда мужчины средних лет ходят, завязывая майку на груди и оголив «пузико». В Китае это считается вообще нормой, там так многие ходят в больших городах. Я хоть из деревни, но у нас такого никогда не видела.

Алеся начинает рассказывать про свой опыт путешествий по Азии, обнимая свой любимый дуб, а заканчивает посреди колхозного поля кукурузы. Да, такие интересные съемки у нас тоже не каждый день происходят. Стало интересно, как азиаты в целом реагируют на незаконно красивую блондинку с глубокими голубыми глазами, учитывая их безумную любовь к европейской внешности.

— О да, во многих странах Азии считается, что сфоткаться с европейцем — это на удачу! В Пекине было невозможно пройтись по улице: люди просто доставали телефоны и бесконечно снимали, будто мы звезды какие-то. Присядешь где-нибудь на заборчик, и через минуту уже какая-то женщина по очереди фотографирует с тобой своих сыновей. Сначала было странно, потом привыкла. А, ну и зато всегда бесплатный вход в любое заведение! Хозяевам клубов или ресторанов самим хочется, чтобы у них отдыхали европейцы, они дают лучшие столики на самых видных местах: для них это показатель статуса.

— Возможно, глупый вопрос, но существует стереотип по поводу того, что многие модели так или иначе имеют отношение к эскорту. Насколько это правда?

— Вообще, так и есть. Действительно, можно сказать, что немало девчонок таким промышляют. Это далеко не всегда именно секс, если что. И их можно понять: когда ты можешь просто выпить коктейль с иностранцем или сходить в ресторан за те же деньги, которые ты получишь за 10 часов мучительных съемок, соблазн велик. Я лично таким не занимаюсь.

Как детство в деревне помогает стать успешным и не сойти с ума

Вообще, конечно, потрясающий контраст: Алеся сидит на старом кресле у обыкновенной «драўлянай хаты» и рассказывает, как в Японии познакомилась с основателем Rakuten, как друг Илона Маска угощал ее рыбой фугу, как она училась дрифтить на спортивных машинах в Таиланде. В голове вертится навязчивое «Как же скучно я живу». Несмотря на всю сложность и жестокость индустрии, которую мы обсудили выше, все же моделинг открывает удивительные двери в мир.

— Я всю свою дальнейшую жизнь планирую связать с бьюти-сферой. Уже не представляю себя без этого. Я, конечно, доучусь на юриста, но это будет больше диплом для успокоения мамы с папой. Моделинг дал мне очень много. Я была застенчивым забитым подростком, иногда даже в магазин выйти боялась. А будучи моделью, я раскрепостилась, познакомилась с огромным количеством человечных и добрейших людей. Я каждый раз зарекаюсь заводить дружбу с новыми девчонками, потому что потом больно расставаться, и все равно каждый раз нахожу новых подруг — мы ревем, разъезжаясь по домам, ждем новых встреч.

— Как думаешь, то, что ты выросла в деревне, помогает тебе сейчас выжить в этой индустрии?

— О да, наверняка мне поэтому легче переносить все трудности. Ну и я отношусь ко всему проще. Есть девочки, которые прямо из разряда «Я буду латте на кокосовом — если не принесете, я работать не буду!», а если не понравится, она выльет его на пол прямо при клиенте. Я, когда это вижу, думаю: «Что-о-о? Да вы мне хоть кипяточка принесите, я уже благодарна буду». И выполнять многие сложные вещи на съемках мне не лень. Я понимаю, что получаю приличные деньги за свою работу, поэтому, если, например, ради кадра надо залезть на какой-нибудь высокий столб, да пожалуйста. Мы в деревне и не такое исполняли.

Карьера Алеси совсем скоро выйдет на новый пик. Девушка рассказала, что дальше у нее по плану покорение Европы и на днях будет кастинг для работы на контракте в Милане. Звучит круто. Но еще круче, что она говорит это как бы между делом, поедая в процессе мамин супчик и угощая нас с фотографом «бульбай са шкваркамі».

Тетя Галя много шутит, но на один вопрос отвечает прямо и без смешков: «Конечно гордимся!» А потом показывает свое самое любимое Лесино фото. И сделано оно не для Dior и не на тяжелой съемке — просто «сосед щелкнул на фотик, смотрите, какая она тут живая». В дорогу нас загрузили гостинцами и позвали приезжать снова, только уже отдыхать, а не работать. И попросили чуть заранее предупредить, чтобы успели наварить сыров. Не знаю насчет стать моделью, но есть ощущение, что после этого текста у многих точно появится стойкое желание переехать в деревню

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников