СМИ: ВСУ освободили два населенных пункта в Сумской области 15.08.2025, 9:29

1,812

Россияне бегут в сторону Курска.

Российские военкоры заявили, что ВСУ полностью освободили Кондратовку и Андреевку от армии Путина, передает «Диалог.UA».

13 и 14 августа ВС РФ провели наступательные операции в районе Юнаковки и Садков. При этом ВСУ провели свои контратаки в районе Степного, Яблоновки и Новоконстантиновки.

Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на территории Сумской области за прошедшие сутки.

Вчера представитель Пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что российские ДРГ пытаются проникнуть в неуказанные районы Сумщины.

14 августа вражеский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в Юнаковской громаде. Z-военкор, связанный с Северной группировкой войск РФ, заявил, что подразделения 40-й бригады морпехов и 382-го батальона морпехов ВС РФ отступили из Сумщины в сторону международной границы и сейчас хаотично разбросаны в районе Елизаветовки на Курщине.

Он также заявил, что недавняя ротация по замене подразделений 155-й бригады морпехов подразделениями 810-й бригады в Алексеевке была очень сложной.

На деле ротация была проведена, но не так эффективно и результативно, как того хотели бы в Кремле.

Операторы дронов «Анвар» наносят удары по позициям ВСУ в районе Могрица, а «Рубикон» - по позициям в районе Кияницы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com