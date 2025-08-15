СМИ: ВСУ освободили два населенных пункта в Сумской области
- 15.08.2025, 9:29
Россияне бегут в сторону Курска.
Российские военкоры заявили, что ВСУ полностью освободили Кондратовку и Андреевку от армии Путина, передает «Диалог.UA».
13 и 14 августа ВС РФ провели наступательные операции в районе Юнаковки и Садков. При этом ВСУ провели свои контратаки в районе Степного, Яблоновки и Новоконстантиновки.
Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на территории Сумской области за прошедшие сутки.
Вчера представитель Пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что российские ДРГ пытаются проникнуть в неуказанные районы Сумщины.
14 августа вражеский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в Юнаковской громаде. Z-военкор, связанный с Северной группировкой войск РФ, заявил, что подразделения 40-й бригады морпехов и 382-го батальона морпехов ВС РФ отступили из Сумщины в сторону международной границы и сейчас хаотично разбросаны в районе Елизаветовки на Курщине.
Он также заявил, что недавняя ротация по замене подразделений 155-й бригады морпехов подразделениями 810-й бригады в Алексеевке была очень сложной.
На деле ротация была проведена, но не так эффективно и результативно, как того хотели бы в Кремле.
Операторы дронов «Анвар» наносят удары по позициям ВСУ в районе Могрица, а «Рубикон» - по позициям в районе Кияницы.