Белоруска показала цены на школьные блузки и вызвала жаркие споры

  • 15.08.2025, 9:45
  • 2,250
Белоруска показала цены на школьные блузки и вызвала жаркие споры
иллюстративное фото

Стоимость подготовки к новому учебному году задела за живое.

В TikTok появилось видео, где белоруска показывает цены на школьную одежду в одном из минских магазинов. Ролик вызвал активные споры о стоимости подготовки к новому учебному году, пишет «Телеграф».

В видео автор показала женскую блузку белого цвета 48 размера от белорусского бренда Panda, цена на которую составляет 153 рубля. На кадрах видно и другую модель рубашки, которая стоит дороже — 182 рубля.

Судя по всему, ценники не акционные. Вероятно, скидка предоставляется на кассе или распродажи нет.

Часть комментаторов согласилась с тем, что цены высокие. Один из них иронично поинтересовался: «Это в российских рублях?»

Сама автор видео в комментариях написала, что «по пути домой на Ozon заказала» одежду.

Другие пользователи заявили, что эта марка одежды всегда была дорогой — «и 10 лет назад, и сейчас». И всегда, мол, можно найти более доступные варианты.

В качестве альтернативы комментаторы предложили поискать одежду в крупных сетевых магазинах, на маркетплейсах или на рынке «Ждановичи», где, по их словам, цены на рубашки начинаются от 22–35 рублей.

«А зачем вы смотрите дорогой бренд Panda? И еще видео снимаете, что цены на школьную одежду огромные. Есть намного дешевле и лучше. И всем доступные», — написал один из пользователей.

