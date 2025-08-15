Три сценария встречи Путина и Трампа на Аляске 28 Петр Чернышов

15.08.2025, 9:50

3,096

Президента США может разозлить «печенеги-стиль».

Где-то там, в морозных объятиях Аляски, вот-вот встретятся два титана мысли. Один — воспитанный в теплой, ласковой моральной среде КГБ, где чай подают едва теплым, а признания — горячими. Второй закален в нежном детсаду нью-йоркской недвижимости — где единственные права человека это location, location и еще раз location. И честно, я до сих пор не решил, что страшнее: внутренние интриги в КГБ или торги за паркоместо на Манхэттене.

С моего дивана виднеются три сценария, как айсберги политического прогноза.

Вариант 1 — Печенеги-стиль (50%)

Путин включает исторический TED Talk, о котором никто не просил, начиная с Юлия Цезаря, останавливаясь на Иване Грозном, Запорожье, Херсоне, НАТО, Горбачеве, Ельцине, Хрущеве и, возможно, монгольском нашествии для драматического эффекта.

Через три часа Трамп — где-то между джетлагом и пятой Diet Coke — хлопает дверью, ничего не подписывает и летит домой объявлять санкции на все, включая аляскинский лосось. Война? На месте, только теперь еще больше бумажек.

Вариант 2 — Мое — это мое… а твое — давай будем делить! (30%)

Простым языком: твое — это Украина. Карту перерисовывают с точностью пьяного картографа. Украину на встречу не приглашают, но нашему президенту вежливо принесут ручку и листочек со словами «подпишите здесь». Стоит ли подписывать? Это вопрос для другого дивана, большего глобуса и нескольких литров чего-то покрепче, чем 40°.

Вариант 3 — Art of the Deal (20%)

Украина, как всегда, с пустыми руками, но Трамп, вечный продавец, разворачивает полную презентацию: снять санкции, открыть «потоки инвестиций», признать Путина и, возможно, добавить пожизненный запас кепок MAGA. В обмен — хорошо упакованный украинский национальный интерес со стикером «скидка — окончательная распродажа». Этот вариант держу на 20%, потому что глаза Трампа уже светятся мечтой о Нобелевской премии — желательно с его лицом вместо Альфреда Нобеля.

Петр Чернышов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com