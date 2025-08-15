Украинский снайпер из винтовки «Aligator» ликвидировал оккупантов на расстоянии 4000 метров 15.08.2025, 9:57

иллюстративное фото

Новый мировой рекорд установлен вблизи Покровска.

Рекордное попадание было осуществлено 14 августа 2025 года с помощью искусственного интеллекта под корректировкой комплекса БПлА из винтовки калибра 14,5 мм Aligator.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами подготовки рекордных выстрелов и их выполнения опубликована в соцсетях.

«Невероятная меткость и обновление мирового рекорда по дальности поражения! Украинский снайпер ликвидировал двух российских военнослужащих с расстояния 4000 метров. Пуля прошла в окно, за которым были оккупанты (левее трубы). Кадры - эксклюзивные, место - направление обороны городов Покровск - Мирноград в зоне ответственности ОТГ «Донецк», где в частности выполняет специальные задачи сводное подразделение снайперов «Призрак» в количестве 8 взводов снайперов в частях подразделений Сухопутных войск», - отмечается в комментарии к видео.

