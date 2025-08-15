закрыть
15 августа 2025, пятница, 10:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский снайпер из винтовки «Aligator» ликвидировал оккупантов на расстоянии 4000 метров

  • 15.08.2025, 9:57
Украинский снайпер из винтовки «Aligator» ликвидировал оккупантов на расстоянии 4000 метров
иллюстративное фото

Новый мировой рекорд установлен вблизи Покровска.

Рекордное попадание было осуществлено 14 августа 2025 года с помощью искусственного интеллекта под корректировкой комплекса БПлА из винтовки калибра 14,5 мм Aligator.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами подготовки рекордных выстрелов и их выполнения опубликована в соцсетях.

«Невероятная меткость и обновление мирового рекорда по дальности поражения! Украинский снайпер ликвидировал двух российских военнослужащих с расстояния 4000 метров. Пуля прошла в окно, за которым были оккупанты (левее трубы). Кадры - эксклюзивные, место - направление обороны городов Покровск - Мирноград в зоне ответственности ОТГ «Донецк», где в частности выполняет специальные задачи сводное подразделение снайперов «Призрак» в количестве 8 взводов снайперов в частях подразделений Сухопутных войск», - отмечается в комментарии к видео.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников