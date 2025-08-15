закрыть
9
  • 15.08.2025, 10:09
  • 1,408
«Выделили $106»

Белoруска рассказала, как получила субсидию на оплату «коммуналки» в Польше.

Наталья арендует в Белостоке небольшую квартиру. В зависимости от сезона она платит за нее около 2 тыс. злотых. В эту сумму входит и арендная плата, и коммунальные платежи (чинш). Белoруска смогла получить государственную субсидию на оплату коммунальных услуг и рассказала MOST, как это сделать.

Какой максимальный доход допустим для получения субсидии?

Чтобы претендовать на доплату к коммунальным услугам (dodatek mieszkaniowy) в Польше, нужно соответствовать установленным критериям дохода:

Для домохозяйства из одного человека средний чистый доход на человека за последние три месяца не должен превышать 40% от среднемесячной зарплаты по стране. На начало 2025 года это составляло 3272,69 злотого.

Для домохозяйства из нескольких человек лимит ниже — до 30% от средней зарплаты, то есть до 2454,52 злотого на человека.

Какие документы нужно собрать

Наталья живет в съемной квартире с мужем, но он не работает. Средний доход женщины — 2500 злотых.

— Первым делом необходимо подготовить договор найма квартиры и справку о доходах за последние три месяца, — рассказывает белoруска.

Наталья обращает внимание, что справку о доходах заполняет отдел кадров организации, где работает заявитель, но важно, чтобы она была оформлена на формуляре учреждения, куда подается заявление. В случае Натальи это был Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Городской центр помощи семье в Белостоке). Бланк можно скачать с сайта или получить лично в центре.

— С этими документами необходимо пойти в управление дома — аналог ЖЭС в Беларуси. Там заполняется заявление. Специалист на месте сделает ксерокопии договора аренды и справки о доходах. Обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность. После заполнения все бумаги возвращают заявителю для дальнейшей подачи.

Собранные документы необходимо отнести в MOPR — организацию, которая рассматривает заявки на субсидию.

— Там действует тот же принцип: заполняются необходимые документы. После этого к вам домой должен прийти инспектор организации. Обычно время визита согласовывается заранее. В момент его прихода должны присутствовать все члены семьи, зарегистрированные по этому адресу. Специалист на месте заполняет нужные формы. Через некоторое время приходит заказное письмо с уведомлением о решении: одобрена ли субсидия или отказано в ней.

Какую сумму можно получить

Субсидия назначается на полгода. Сумма зависит от расходов на коммунальные услуги и дохода заявителя. В среднем Наталья платила 600 злотых ежемесячно за коммунальные услуги, а государство выделило ей субсидию в размере 390 злотых. Субсидия покрывает только коммунальные платежи, но не аренду квартиры.

— Учитывается доход всех работающих членов семьи. Если работают оба родителя, необходимо предоставить справки о доходах обоих, чтобы правильно рассчитать дотацию. Дети, как правило, не учитываются.

Когда полгода истекают, процесс повторяется: снова собираются документы, проводится проверка, и после этого приходит новое уведомление о сумме дотации.

