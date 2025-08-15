«Пистолет к пистолету»: как Секретная служба США экстренно готовила встречу Трампа и Путина 2 15.08.2025, 10:19

1,910

Bloomberg раскрыл детали.

Операция по подготовке встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске превратилась для Секретной службы США в настоящий спринт, задача была крайне непростой.

Об этом пишет Bloomberg, раскрывая некоторые подробности подготовки саммита. Перед агентством стояла задача обеспечить безопасность как Трампа, так и Путина, находящихся в одном месте и окруженных собственной хорошо вооруженной охраной.

По словам четырех осведомленных людей, поскольку саммит проходит на территории США, Секретная служба в праве перевозить оружие, средства связи и медицинское оборудование без каких-либо ограничений. Однако местоположение создает свои трудности. В Анкоридже количество гостиничных номеров ограничено, а рынок аренды автомобилей небольшой. К тому же разгар туристического сезона. В связи с этим авто и другое оборудование доставляю самолетами или пригоняют из других частей штата.

«Внедорожники кортежами прибывают из 48 штатов на грузовых самолетах», — пишет Bloomberg.

Встреча Путина и Трампа состоится на базе Элмендорф-Ричардсон, крупнейшей военной базе Аляски. Воздушное пространство контролируется, ворота укреплены, а доступ к военным подразделениям мгновенный.

Большая часть планирования встречи определяется протоколом Государственного департамента. По словам собеседников агентства, на двусторонней встрече должны царить правила взаимности. Это означает, кто каждый знак внимания, оказываемый одному лидеру, должен быть равноценен другому, пишет Bloomberg. Передвижения Путина будет контролировать российская служба безопасности, Секретная служба США будет поддерживать внешний контроль за ситуацией.

Если у входа в зал заседания разместятся 10 американских агентов, то с другой стороны будут стоять 10 российских, ни одна из сторон не будет открывать дверь другой и не будет пользоваться ее транспортом. По словам одного из собеседников агентства, «все будет под контролем: тело к телу, пистолет к пистолету».

Любое движение транспортных средств обоих лидеров продумано до мелочей, чтобы они не пересекались и при этом оставались под максимальной защитой.

Симметрия распространяется также на размещение переводчиков в зале. Согласуются даже количество и размер комнат ожидания для каждого лидера. По словам источников, Секретная служба все еще в ожидании официального одобрения Россией полного плана безопасности.

Bloomberg также сообщает, что в Анкоридж прибыли сотни агентов, гостиницы в центре города переполнены, стоянки для прокатных автомобилей расчищены. Некоторые агенты, в костюмах и с наушниками, дежурят на перекрестках, другие, в гражданской одежде, сливаются с посетителями кофеен и дежурят в паркингах.

