Как белорус за три недели пересек Атлантику под парусом 15.08.2025, 10:23

Океан постоянно подбрасывал сюрпризы.

Предприниматель Олег Забелин пересек Атлантический океан на парусной яхте. Tochka.by расспросила путешественника, как уживаться на судне с тремя незнакомцами и почему невозможно есть рыбу, выловленную посреди океана.

Через весь океан с незнакомцами

Переход через Атлантику начался для Олега в Лас-Пальмасе на Гран-Канарии в Испании. Это место неслучайно называют «стартовой площадкой» для трансатлантических переходов. Здесь собираются десятки яхт, готовящихся плыть через Канарские острова к Кабо-Верде и дальше к Карибам.

Современные парусники идут на север от Кариб, часто с заходом на Бермуды или Азорские острова.

«На момент перехода у меня уже была действующая капитанская лицензия, но для океанского перехода ее было недостаточно», — делится впечатлениями Олег.

Лодка, на которой он собирался идти, принадлежала семейной паре из Москвы. Они хотели оказаться на Карибах к Новому году и искали людей, которые могли бы им помочь, став членами экипажа.

Трансатлантический переход занимает минимум три недели, и вдвоем нести круглосуточную вахту утомительно и небезопасно. А третий-четвертый член экипажа позволяет организовать комфортный график вахт. Кроме Олега, на борт взяли еще одного матроса, который хотел попасть в Панаму.

Яхта была в 50 футов — золотой стандарт океанских переходов, комфортная и хорошо оборудованная. Главные ее отличия от обычных круизных лодок — солнечные панели, позволяющие реже запускать дизель-генератор, и опреснитель. Его использовали для мытья посуды и принятия душа, а готовили на взятой с собой воде.

Автопилот — главный член экипажа

Без современного навигационного оборудования многодневный переход превратился бы в ад. Автопилот не просто держал курс, а сохранял силы экипажа, ведь ручное управление на протяжении тысяч миль — это монотонный, изнуряющий труд.

«Представьте: две недели подряд каждые несколько минут корректировать курс вручную. Любое отклонение — это задержки в и так не очень коротком переходе, даже небольшая постоянная ошибка на длинной дистанции приводит к сильному отклонению от цели», — объясняет Олег.

Но и с автоматикой расслабляться было нельзя. Вахтенный должен постоянно следить за приборами, парусами и горизонтом: вдруг появится судно или изменится ветер. Даже современные приборы (GPS, радар, система автоматической идентификации) не дают гарантии безопасности.

Несколько раз Олег видел в море корабли, которых не было на приборах. Однажды во время ночной вахты он четко разглядел вдали огромное судно длиной метров в 300.

Ощущалась очень сильная тревога, ведь из-за столкновения с таким могла бы возникнуть смертельно опасная ситуация. Но и на экране радара и на AIS было пусто.

«Я разбудил напарника, спросил, видит ли он что-то. Он ответил, что нет. Я посмотрел и уже сам ничего не увидел», — признается Олег.

Зачем на яхте красный свет

Чтобы сохранить ночное зрение, на яхте использовали только красные фонари. Вахты несли по графику: четыре часа, потом отдых. Но спать полноценно все равно не получалось. В любой момент могло случиться ЧП — сорванный парус, приближающийся шторм или неожиданная поломка. На лодке всегда спишь вполглаза. Кстати, именно ради безопасности на яхте используют красный свет.

Человеческому глазу требуется от 15 минут, чтобы полностью адаптироваться к темноте. Яркий белый свет сбивает эту адаптацию моментально.

«Включишь обычный свет и потом 20 минут ничего не видишь в темноте. А вокруг могут быть другие суда, мусор. Красный свет не сбивает зрение, но от этого вахты не становятся легче», — вспоминает Олег.

Как ужиться в ограниченном пространстве

И все же одна из самых сложных вещей в океанском переходе — это взаимодействие между людьми. Две недели в замкнутом пространстве стали серьезным испытанием для каждого члена экипажа. Все же четыре человека в ограниченном пространстве лодки — обстановка не самая благоприятная. Ты постоянно на виду, постоянно с кем-то взаимодействуешь. Личного пространства не хватает.

«Раздражения добавляли и бытовые трудности: в механизмы набивался мелкий песок из Сахары, выходили из строя сантехника, проводка, помпы… Так бывает», — вспоминает Олег.

К концу второй недели плавания психологическая обстановка накалилась, случались ссоры. Решать сложные ситуации помогали авторитет капитана и его здравый смысл.

«Когда живешь в тесном пространстве с людьми, которых раньше не знал, океан становится твоим единственным собеседником. Он то спокоен, то яростен, но всегда величествен. И ты понимаешь, что человек — лишь крошечная часть этого мира», — делится наблюдениями Олег.

Он рассказывает, что в свободное время сидел на борту лодки 3−4 часа, не делая ничего, только глядя на волны.

«Не представляю себя таким в Минске в обычный рабочий день», — говорит путешественник.

Морская кухня: почему выбрасывали рыбу

Сложности возникали и с готовкой в условиях качки. Для безопасности плита на яхте установлена в специальном карданном подвесе. Он позволяет ей всегда оставаться горизонтальной, компенсируя крен и качку судна. Но даже это не всегда спасало. К тому же питание в океане совсем не такое, каким его ожидали.

Казалось бы, вокруг бескрайний океан, полный рыбы. Но реальность разочаровала.

«Большинство океанской рыбы на вкус так себе. Однажды мы вытащили огромную, почти метровую рыбину с тигровыми полосами по бокам. Названия ее мы не знали, решили, что это какая-то гигантская ставрида. Из нее получились красивые стейки, но, к большому разочарованию, на вкус они оказались пресными и сухими. Попробовав по кусочку, остальное мы выбросили за борт», — рассказывает Олег.

Уже потом, на берегу, он узнал по фото, что это ваху — рыба, которая считается деликатесом.

«Видимо, мы просто не сумели ее правильно приготовить», — констатирует путешественник.

Рыбалка перешла в разряд развлечений, но оказалась делом непредсказуемым. Снасти постоянно терялись. Когда появлялась достаточно большая рыба (чаще всего акула), она просто перекусывала леску и уходила. Рыбаки оставались и без добычи, и без снасти.

Так что основной рацион составляли припасы, взятые с берега: макароны, крупы, консервы. Фрукты, которые захватили в Кабо-Верде, быстро закончились, несмотря на бережное отношение. Их хранили в подвесных сетках для вентиляции, чтобы не портились быстро, и постоянно проверяли.

Летучие рыбы, киты и саргассы

Океан постоянно подбрасывал сюрпризы. Одним из самых необычных явлений стали летучие рыбы, которые регулярно «навещали» яхту, спасаясь от хищников, или которых просто привлекли огнями. Они выпрыгивали из воды и с громким шлепком приземлялись на палубу.

«Попытки приготовить их мы оставили быстро — мясо костлявое, рыбки мелкие», — рассказывает Олег.

В сотнях километрах от берега путешественников удивили неожиданные гости — птицы.

«До земли было не менее 800 миль. Я тогда не знал, что есть виды птиц, которые проводят в открытом океане всю жизнь, потому невероятно удивился», — объясняет белорус.

Эти одинокие странники появлялись дважды за переход. Один из самых волнующих моментов произошел, когда к яхте приблизился кит. Казалось, он просто балуется: выпрыгивал, переворачивался на спину и плюхался в воду. Но радость быстро сменилась тревогой.

«Мы завороженно смотрели на него, пока он не начал двигаться в нашу сторону. Пришлось включать двигатель и уходить максимально быстро: столкновение с ним было бы трагическим», — рассказывает Олег.

Лодку то и дело сопровождали стайки дельфинов. Этому есть несколько объяснений, но самое любопытное такое: самцы так отвлекают внимание от основной стаи, самок и детенышей. И когда стая отходит на безопасное расстояние от лодки, они уплывают.

Ближе к Карибам лодку окружили странные растения, что создавали на воде необычные узоры. Это были те самые саргассы, плавучие водоросли. Хотя лодка и шла южнее знаменитого Саргассова моря.

Остановка — Кабо-Верде

После недели плавания команда достигла Кабо-Верде. Это бедная, но колоритная страна, расположенная на вулканическом архипелаге. Олег так описывает свои впечатления:

«Стоит отойти от порта, и становится депрессивно и небезопасно. Местные цены в три раза выше, чем в Европе, а уровень жизни крайне низкий».

Несмотря на это, остров оставил яркие воспоминания, особенно в моменте, когда команда впервые ступила на землю после долгих дней в море.

«Психология моряка, в отличие от технического оснащения, за сотни лет не сильно изменилась. Когда сходишь на берег, испытываешь дикий прилив энергии. Хочется кутить, общаться, драться — все сразу!» — улыбается Олег.

Финальный рывок к Барбадосу

Заключительная часть пути прошла относительно спокойно. Команда наслаждалась тропическим теплом, наблюдала за облаками и даже купалась в открытом океане. Для этого лодка ложилась в дрейф, откидывалась купальная платформа, ставились наблюдатели.

«Два человека смотрят в разные стороны, следят, чтобы не появились акулы, тогда двое могут купаться», — вспоминает Олег.

Наконец-то на горизонте показался Барбадос, бывшая британская колония. Визуальный символ острова — деревья, изогнутые постоянным ветром.

«Мы сделали там короткую остановку, на следующий день уже были на Мартинике. И если Барбадос — это «маленькая Англия», то Мартиника — остров, наполненный уже французским лоском. Живописный, изящный, утонченный…» — поясняет Олег.

Оттуда мужчина улетел домой: лодка встала на ремонт после перехода.

