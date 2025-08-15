закрыть
15 августа 2025
Абитуриентка набрала 330 баллов и не прошла в вуз

  • 15.08.2025, 10:37
Абитуриентка набрала 330 баллов и не прошла в вуз

Ее мама возмущена, почему порог так вырос и что будет дальше.

В нынешнем году сильно выросли проходные баллы на бюджетные отделения вузов по многим специальностям. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов. Он также объяснил, почему это произошло и чего ждать в следующем году.

Во время пресс-конференции об итогах вступительной кампании — 2025 одна из белoрусок прислала вопрос о своей дочери, которая набрала 330 баллов, но на бюджет в вуз так и не попала.

— Дочь набрала больше 330 баллов, и она не прошла на бесплатное дневное, хотя в 2024-м на этой специальности балл был меньше. Скажите, почему в 2025-м так выросли проходные баллы? В следующем году тоже так будет? К чему нам готовиться? — спросила женщина.

Сергей Пищов отметил, что у девочки «высокий балл». Но объяснил, что конкурс и проходные баллы формируются «на основе качественного и количественного состава абитуриентов», которые выбрали ту или иную специальность.

—Действительно, в этом году мы отмечаем рост проходных баллов по большинству специальностей. Как на бюджет, так и на платное, — сообщил чиновник. — Это говорит о том, что ребята, которые планировали поступать в этом году, действительно приложили больше усилий, сдали лучше ЦЭ и ЦТ.

Кроме того, он отметил, что в этом году по целевому направлению в вузы зачислено около 6000 человек. При этом чем больше целевиков набирают, тем меньше остается бюджетных мест. Для сравнения, в 2024-м таких первокурсников было около 4500.

Чиновник не ответил, прогнозирует ли Министерство образования рост проходных баллов в вузы в следующем году. Но добавил, что рекомендует поступающим в 2026-м «приложить усилия».

