ISW: Россия будет пытаться сбить фокус встречи Трампа с Путиным 15.08.2025, 10:41

1,374

Об этом говорит состав делегации РФ.

Кремль, вероятно, использует сегодняшний саммит на Аляске, чтобы попытаться отвлечь внимание США от темы мирных переговоров с Украиной и перевести его на российско-американские отношения. Таким образом Путин и делегация РФ будут подталкивать администрацию Трампа к крайне необходимому для Москвы налаживанию экономических отношений.

Такой прогноз дали аналитики Института изучения войны в своем новом отчете.

В ISW считают, что участие в российской делегации министра финансов РФ Антона Силуанова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева свидетельствует о том, что Россия, вероятно, попытается сместить фокус саммита с темы войны РФ против Украины на потенциальные двусторонние экономические соглашения с США. Ни Силуанов, ни Дмитриев не присутствовали на предыдущих российско-украинских переговорах в Стамбуле в мае или июне 2025 года. Однако Дмитриев участвовал в переговорах между США и Россией в Стамбуле в феврале 2025 года. Специалисты ISW напоминают, что Кремль часто использовал Дмитриева и его деловой опыт, чтобы представить Россию как якобы привлекательного экономического партнера для Соединенных Штатов. Накануне саммита в США Дмитриев также был одним из тех, кто формировал российские нарративы, утверждая, что Аляска является «исторической частью России» и пытаясь представить Россию как мировую державу, равную США, перед встречей Трампа и Путина. Кремль также полагается на Силуанова в надежде уменьшить негативное влияние западных санкций на российскую экономику и пытаясь убедить Запад отменить санкции против России из-за их якобы неэффективности (что не соответствует реалиям, отмечают в ISW). Поэтому присутствие Дмитриева и Силуанова на саммите на Аляске, вероятно, свидетельствует о попытке России представить саммит как площадку для потенциальной деловой сделки.

Другие российские чиновники также де-факто подтверждали, что Кремль попытается использовать саммит на Аляске для начала экономических переговоров с Соединенными Штатами. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил 14 августа, что, кроме темы Украины, Трамп и Путин обсудят двустороннее сотрудничество «в торгово-экономической сфере», где якобы существует «огромный» и «неиспользованный» потенциал. Первый заместитель председателя комитета российской Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Путин и Трамп могут обсудить санкции и другие экономические вопросы. Коллега Чепы Светлана Журова, также заместитель главы комитета Госдумы по международным делам, заявила, что «Россия и Соединенные Штаты в любом случае заключат экономическое соглашение» после саммита на Аляске. В ISW считают эти заявления частью согласованных усилий России, направленных на то, чтобы использовать саммит на Аляске для обеспечения необходимой экономической помощи от США. Специалисты Института изучения войны продолжают оценивать, что любые шаги США навстречу предложенным Россией экономическим соглашениям при отсутствии одновременных уступок Москвы в Украине лишь ослабят важные экономические рычаги влияния, которые Соединенные Штаты сейчас имеют над Россией.

Сейчас фактор сильно ослабленной российской экономики, который Путин «привезет» на Аляску, дает администрации Трампа значительные рычаги влияния во время саммита, отмечают в ISW. 13 августа агентство Bloomberg сообщило, что западные санкции и перевод экономики России на военный режим серьезно вредят ей, тогда как попытки Путина стабилизировать экономику терпят неудачу, поскольку доходы от российской нефти продолжают падать. Падение цен на нефть в сочетании с жесткими западными санкциями и сокращением доходов от энергетики создало серьезную нагрузку на и без того проблемный федеральный бюджет России. Сейчас он сталкивается с самым высоким дефицитом бюджета за 30 лет, сообщает Bloomberg.

Неназванные чиновники сообщили агентству, что Путин неоднократно требовал ослабления санкций в рамках любого соглашения, которое будет обсуждаться на Аляске. По оценкам ISW, это свидетельствует о том, что Путин обеспокоен состоянием российской экономики и стремится облегчить бремя, наложенное странами Запада. Ранее Институт изучения войны также сообщал, что среди российских банкиров усиливается беспокойство ростом количества «плохих» кредитов в РФ. Этот факт подрывает постоянные заявления Путина о том, что ни война в Украине, ни западные санкции не вредят российской экономике.

Финансовая нагрузка на российскую экономику подрывает способность Кремля продолжать войну в долгосрочной перспективе, истощая резервы и обнажая хрупкость экономики РФ. Трамп ранее угрожал вторичными санкциями и новыми тарифами тем странам, которые еще продолжают импортировать российскую нефть. По оценкам ISW, это, вероятно, имело бы еще большее влияние на российскую экономику, подрывая доходы, которые Кремль использует для войны против Украины. Таким образом, Россия, вероятно, готовит условия, чтобы попытаться использовать саммит на Аляске для обеспечения экономических послаблений, резюмируют в Институте изучения войны.

