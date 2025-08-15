закрыть
15 августа 2025, пятница, 11:09
Максима Галкина срочно прооперировали

1
  • 15.08.2025, 10:52
  • 1,568
Артист чувствует себя лучше после ДТП в Юрмале.

Российский артист Максим Галкин, который не боится осуждать террористическое вторжение РФ в Украину и живет в Израиле, перенес операцию.

Как сообщила певица Лайма Вайкуле изданию Privātā Dzīve, операцию юмористу сделали после того, как его сбила машина в Юрмале.

«Всего в 300 метрах от дома на него наехала машина. Женщина за рулем автомобиля случайно наехала на Максима. В Юрмале, где это произошло, – там такое место, что вы не можете толком понять тот факт, что маленькая улочка также является главной дорогой. Максим, с другой стороны, ехал очень быстро», – сказала певица.

Также Вайкуле подчеркнула, что Галкин чувствует себя хорошо и на своих концертах шутит о происшедшем.

«Ни один из запланированных концертов не был отменен из-за несчастного случая. Более того, на этих концертах он теперь с юмором рассказывает о случившемся и о своем знакомстве с латвийскими медиками», – добавила Лайма.

