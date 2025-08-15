Максима Галкина срочно прооперировали

Максима Галкина срочно прооперировали1
15.08.2025
Артист чувствует себя лучше после ДТП в Юрмале.
Российский артист Максим Галкин, который не боится осуждать террористическое вторжение РФ в Украину и живет в Израиле, перенес операцию.
Как сообщила певица Лайма Вайкуле изданию Privātā Dzīve, операцию юмористу сделали после того, как его сбила машина в Юрмале.
«Всего в 300 метрах от дома на него наехала машина. Женщина за рулем автомобиля случайно наехала на Максима. В Юрмале, где это произошло, – там такое место, что вы не можете толком понять тот факт, что маленькая улочка также является главной дорогой. Максим, с другой стороны, ехал очень быстро», – сказала певица.
Также Вайкуле подчеркнула, что Галкин чувствует себя хорошо и на своих концертах шутит о происшедшем.
«Ни один из запланированных концертов не был отменен из-за несчастного случая. Более того, на этих концертах он теперь с юмором рассказывает о случившемся и о своем знакомстве с латвийскими медиками», – добавила Лайма.