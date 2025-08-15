NYT: Ситуация складывается против Путина на предстоящей встрече 15.08.2025, 10:58

Слабость позиций Кремля очевидна.

Администрация президента США Дональда Трампа за несколько месяцев успела обострить отношения с союзниками: тарифная война, двусмысленные заявления о НАТО и сокращение иностранной помощи сблизили США с антилиберальной политикой России. Однако Путин вряд ли получит желаемое, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп неоднократно менял позицию по Украине — то обвиняя президента Украины Владимира Зеленского в начале войны, то возлагая вину на Путина, а также колеблясь в вопросе военной помощи. Тем не менее он пока не сокращал военное присутствие США в Европе и не «уступал» Украину России.

Экономическая ситуация также не играет на руку Кремлю. Американские тарифы на импорт из более чем 90 стран могут замедлить мировой рост и снизить спрос на российские ресурсы, вынуждая Москву урезать гражданские расходы или тратить резервы.

На фронте российские успехи остаются медленными и дорогостоящими, а цель Путина — полное подчинение Украины — остается недостижимой: украинцы продолжают сопротивляться, а Европа не откажется от поддержки Киева.

Параллельно Россия теряет влияние в других регионах. Она бездействовала во время захвата Нагорного Карабаха Азербайджаном в 2023 году, фактически бросила Башара Асада в Сирии, а также не вмешалась при ударах по иранским объектам. Страны, которые Москва считает частью своей сферы влияния, — Армения, Грузия, Казахстан — остаются уязвимыми для давления, но ресурсов для масштабного давления у России все меньше.

В условиях непредсказуемой политики, Трампа Кремль рискует заплатить за свою одержимость куда более высокую цену, чем рассчитывал.

