Из окна минского дома выбросили больше 18 тысяч долларов

Из окна минского дома выбросили больше 18 тысяч долларов2
- 15.08.2025, 11:13
- 1,254
Что было потом?
Мошенники собрали все самые ходовые легенды, чтобы обмануть 77-летнего минчанина. Сначала ему позвонили якобы представители мобильного оператора, потом кто-то представился милицией.
Мужчину убедили, что преступники пытаются снять с его счета деньги, поэтому будет возбуждено уголовное дело, а в его доме пройдет обыск.
Чтобы накопления не пропали, минчанину посоветовали их задекларировать через курьера Национального банка.
Через несколько часов к дому пенсионера подъехала машина, он выбросил из окна все накопления — 18 000 долларов, 600 евро и более 1000 рублей. Только потом минчанин понял, что его обманули.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.