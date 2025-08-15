Из окна минского дома выбросили больше 18 тысяч долларов 2 15.08.2025, 11:13

1,254

Что было потом?

Мошенники собрали все самые ходовые легенды, чтобы обмануть 77-летнего минчанина. Сначала ему позвонили якобы представители мобильного оператора, потом кто-то представился милицией.

Мужчину убедили, что преступники пытаются снять с его счета деньги, поэтому будет возбуждено уголовное дело, а в его доме пройдет обыск.

Чтобы накопления не пропали, минчанину посоветовали их задекларировать через курьера Национального банка.

Через несколько часов к дому пенсионера подъехала машина, он выбросил из окна все накопления — 18 000 долларов, 600 евро и более 1000 рублей. Только потом минчанин понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com