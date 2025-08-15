Белорусские банки вводят новшества 15.08.2025, 11:26

2,790

Они касаются в том числе валюты и ЕРИП.

Некоторые банки объявили, что в сентябре введут изменения для клиентов. Среди прочего есть валютные новшества. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

Также «Белгазпромбанк» с 1 сентября снизит стоимость выпуска расчетных карточек Mastercard Black Edition и World Elite Mastercard — до 500 и 1000 рублей соответственно.

«Белгазпромбанк» с 10 сентября приостановит заключение новых договоров с физлицами по доверительному управлению деньгами.

«Цептербанк» с 15 сентября изменит комиссию за безналичное зачисление валюты на счета физлиц. С этой даты она составит 2,3% от суммы перевода (минимум — 20 рублей).

«МТБанк» введет новшество с 16 сентября. Так, финучреждение перестанет взимать комиссию за погашение в кассе через ЕРИП задолженности по кредиту другого банка, если платеж совершается за счет займа «МТБанка».

«Не будет взиматься комиссия за безналичный перевод кредита, полученного в „МТБанке“, для погашения кредита другого банка, — отмечают в финучреждении. — Без комиссии будут зачисляться деньги на банковскую карту, если счет, к которому она привязана и текущий счет, откуда совершается перевод, открыты на имя одного и того же физлица».

При этом комиссия за прием платежа в кассе «МТБанка» через ЕРИП с 16 сентября увеличится с 5 до 10 рублей.

«Белагропромбанк» с 1 сентября введет сразу несколько новшеств по уведомлениям клиентов — через push, Viber или по SMS. «Указаны права клиента изменить способ направления уведомлений, срок окончания оказания услуг по договору, — уточнили в контакт-центре банка. — Указана обязанность клиента письменно информировать банк об изменении номера мобильного телефона, указанного в заявлении и необходимого для исполнения банком обязательств по договору, не позднее 3 рабочих дней со дня изменения».

