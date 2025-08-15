«За 14 часов автобус продвинулся метров на 300» 5 15.08.2025, 11:30

На выезд в Польшу скопилась огромная очередь.

Огромная очередь из легковых автомобилей и автобусов выстроилась на выезд из Беларуси в Польшу. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета и сообщения белорусов в чатах по пересечанию границы, пишет «Зеркало».

По данным ГПК на 10.00 15 августа, выезда в Польшу ожидают 1650 легковых автомобилей и 80 автобусов.

«С понедельника скопление легкового транспорта перед польским пунктом пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест» — Прим. ред.) выросло на 1 180 единиц. Въезда в Польшу ожидают 3650 авто и 80 автобусов», — прокомментировали в пресс-службе Госпогранкомитета.

В чатах по пересечению границы утром 15 августа одни пользователи жаловались на очень медленное движение в очереди, другие утверждали, что в польском направлении «стоит все».

«Хотелось бы понимать почему за 14 часов автобус продвинулся метров на 300», — задала риторический вопрос подписчица Ольга утром 15 августа.

Другой пользователь написал, что 14 августа в 22.00 он был 262-м в очереди, а в 10.58 15 августа он 213:

«Движение — просто пи***ц».

«В 7.00 был 214, сейчас (в 10.54 — Прим. ред.) 211 в очереди. Получается, движение есть», — поделился Иван.

«Оператор из «Белтаможсервис» сказала, что 50 машин [поляки] за ночь пропустили. Мост (через реку Буг, разделяющей Беларусь и Польшу — Прим. ред.) сейчас полностью стоит», — написала Алена в чате.

«Вчера вечером был прорыв границы. Тут вся страж (Польская пограничная служба — Прим. ред.) на ушах стоит», — написал в приграничном чате пользователь Andrei.

Отметим, что в официальных ведомствах Польши информацию о каком-либо прорыве границы в ночь с 14 по 15 августа не сообщали.

Утром 15 августа, согласно данным портала granica.gov.pl, время ожидания пересечения границы на въезд из Польши в Беларусь составляло два часа.

Очереди наблюдаются и на литовском направлении. Здесь суммарно простаивает 270 авто (170 — в «Каменном логе» и 100 — в «Беняконях»). В единственном пункте пропуска на границе с Латвией — «Григоровщине» — заторов нет.

