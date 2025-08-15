WP: Окружение Путина против войны, но боится об этом заявить 6 15.08.2025, 11:50

2,028

Кремлевская элита хочет, чтобы «все стало, как раньше».

Большинство людей из окружения российского диктатора Владимира Путина не поддерживают вторжение РФ в Украину, но боятся ему об этом заявить.

Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, усталость от войны в Москве нарастает со всех сторон. По словам неназванного российского чиновника, большинство руководителей в Кремле выступают против войны, но боятся сказать об этом Путину.

«Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что им всем надо показать, что они являются патриотами», - сказал он.

Другой человек, тесно связанный с Кремлем, на условиях анонимности заявил, что саммит Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске - это реальный шанс положить войне конец, и что встреча была задумана для того, чтобы «успокоить российскую элиту, для которой эта война - стыд, и которая хочет, чтобы все стало, как раньше».

