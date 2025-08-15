закрыть
15 августа 2025, пятница, 12:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WP: Окружение Путина против войны, но боится об этом заявить

6
  • 15.08.2025, 11:50
  • 2,028
WP: Окружение Путина против войны, но боится об этом заявить

Кремлевская элита хочет, чтобы «все стало, как раньше».

Большинство людей из окружения российского диктатора Владимира Путина не поддерживают вторжение РФ в Украину, но боятся ему об этом заявить.

Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, усталость от войны в Москве нарастает со всех сторон. По словам неназванного российского чиновника, большинство руководителей в Кремле выступают против войны, но боятся сказать об этом Путину.

«Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что им всем надо показать, что они являются патриотами», - сказал он.

Другой человек, тесно связанный с Кремлем, на условиях анонимности заявил, что саммит Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске - это реальный шанс положить войне конец, и что встреча была задумана для того, чтобы «успокоить российскую элиту, для которой эта война - стыд, и которая хочет, чтобы все стало, как раньше».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина