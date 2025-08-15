закрыть
15 августа 2025, пятница, 12:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В себя еще не пришла»

  • 15.08.2025, 12:08
  • 2,692
«В себя еще не пришла»

Автобус из Вильнюса в Минск не пропустили через границу, пассажиры добирались сами.

С недавнего времени из Минска в Вильнюс вместо 28 автобусных рейсов в день ездит лишь 15: 12 августа сразу два крупных перевозчика — белорусский «Минсктранс» и литовский Eurolines — объявили о приостановке большинства поездок.

При этом белорусская компания отмечала, что изменения вступят в силу лишь с 14 августа. Но с проблемами столкнулись уже пассажиры вечерних автобусов 13 августа: людей, ехавших из Вильнюса, разворачивали прямо на литовской границе и не пускали в Беларусь. В одном из них была Наталья (имя изменено) — о том, что произошло, она рассказала «Зеркалу».

Белоруска Наталья ехала в Минск в автобусе «Минсктранса» вечером 13 августа. Из Вильнюса он отправился по расписанию. На границе перед ним было еще два автобуса, в итоге в очереди пассажиры простояли около трех часов.

— Потом автобус перед нами (тоже «Минсктранса») развернули в сторону Литвы, — вспоминает она. — Никто не знал, в чем дело. Мы простояли еще — а потом развернули и нас. Причина, как нам сказали, в том, что «Минсктранс» превысил квоту перевозчика. После водитель сообщил, что 16 человек могут забрать [дальше] - но это пересадка в другой автобус [который пропустили через границу], и она не бесплатная. Пошли пожилые и семьи с детьми.

Кто-то решил просить проезжавших водителей легковых автомобилей взять их к себе в машину, чтобы пройти границу, рассказывает Наталья. Но бо́льшая часть пассажиров осталась в автобусе. На вопросы недоумевающих людей водитель сказал, что может только отвезти их назад на вокзал в Вильнюс.

— Тогда позвонила на горячую линию «Минсктранса» и рассказала ситуацию. Они ответили, что знают об этом, что не только нас развернули, но ничего с этим поделать не могут. На вопрос, что делать нам, ответ: «Ищите другие автобусы». Хотя я смотрела — мест не было, — рассказывает женщина.

По словам собеседницы, в компании сказали, что сразу деньги за билет вернуть не могут. Тем временем автобус приехал обратно на вокзал в Вильнюс, по времени было уже ближе к ночи. После долгого ожидания белоруске повезло: в один из автобусов другого перевозчика не пришли люди, и она села на освободившееся место. Правда, пришлось купить новый билет.

— Дорога заняла 15 часов, — описывает она. — В себя еще не пришла. Нужны сутки, чтобы восстановить силы, а на нервы — и того больше.

Журналисты связывались со справочной «Минсктранса», чтобы задать вопрос о ситуации Натальи, но на момент публикации материала дозвониться им не удалось.

Напомним, во вторник, 12 августа, сразу два крупных перевозчика — беларусский «Минсктранс» и литовский Eurolines — объявили о приостановке большинства автобусных рейсов между Минском и Вильнюсом. Для пассажиров это стало неприятным сюрпризом.

Белорусская государственная компания уточнила, что приостановка будет действовать «до получения необходимых разрешительных документов». Сотрудница Eurolines рассказала, что автобусы компании «не выпускает Литва».

В Министерстве сообщения Литвы пояснили: отмена рейсов связана с тем, что количество автобусов, пересекающих границу, превышало установленный лимит и перевозчики получили предупреждение об этом.

Еще в начале 2024 года правительство Литвы приняло решение сократить количество разрешений на автобусные перевозки между Литвой и Беларусью вдвое — с 58 до 29. Разрешения выдаются по принципу паритета: чтобы его получил литовский перевозчик, аналогичный документ должен быть и у его белорусского партнера.

«В себя еще не пришла». Автобус из Вильнюса в Минск не пропустили через границу, пассажиры добирались сами — рассказываем

С недавнего времени из Минска в Вильнюс вместо 28 автобусных рейсов в день ездит лишь 15: сразу два крупных перевозчика — беларусский «Минсктранс» и литовский Eurolines — объявили о приостановке бо...

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина