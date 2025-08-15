«В себя еще не пришла» 15.08.2025, 12:08

Автобус из Вильнюса в Минск не пропустили через границу, пассажиры добирались сами.

С недавнего времени из Минска в Вильнюс вместо 28 автобусных рейсов в день ездит лишь 15: 12 августа сразу два крупных перевозчика — белорусский «Минсктранс» и литовский Eurolines — объявили о приостановке большинства поездок.

При этом белорусская компания отмечала, что изменения вступят в силу лишь с 14 августа. Но с проблемами столкнулись уже пассажиры вечерних автобусов 13 августа: людей, ехавших из Вильнюса, разворачивали прямо на литовской границе и не пускали в Беларусь. В одном из них была Наталья (имя изменено) — о том, что произошло, она рассказала «Зеркалу».

Белоруска Наталья ехала в Минск в автобусе «Минсктранса» вечером 13 августа. Из Вильнюса он отправился по расписанию. На границе перед ним было еще два автобуса, в итоге в очереди пассажиры простояли около трех часов.

— Потом автобус перед нами (тоже «Минсктранса») развернули в сторону Литвы, — вспоминает она. — Никто не знал, в чем дело. Мы простояли еще — а потом развернули и нас. Причина, как нам сказали, в том, что «Минсктранс» превысил квоту перевозчика. После водитель сообщил, что 16 человек могут забрать [дальше] - но это пересадка в другой автобус [который пропустили через границу], и она не бесплатная. Пошли пожилые и семьи с детьми.

Кто-то решил просить проезжавших водителей легковых автомобилей взять их к себе в машину, чтобы пройти границу, рассказывает Наталья. Но бо́льшая часть пассажиров осталась в автобусе. На вопросы недоумевающих людей водитель сказал, что может только отвезти их назад на вокзал в Вильнюс.

— Тогда позвонила на горячую линию «Минсктранса» и рассказала ситуацию. Они ответили, что знают об этом, что не только нас развернули, но ничего с этим поделать не могут. На вопрос, что делать нам, ответ: «Ищите другие автобусы». Хотя я смотрела — мест не было, — рассказывает женщина.

По словам собеседницы, в компании сказали, что сразу деньги за билет вернуть не могут. Тем временем автобус приехал обратно на вокзал в Вильнюс, по времени было уже ближе к ночи. После долгого ожидания белоруске повезло: в один из автобусов другого перевозчика не пришли люди, и она села на освободившееся место. Правда, пришлось купить новый билет.

— Дорога заняла 15 часов, — описывает она. — В себя еще не пришла. Нужны сутки, чтобы восстановить силы, а на нервы — и того больше.

Журналисты связывались со справочной «Минсктранса», чтобы задать вопрос о ситуации Натальи, но на момент публикации материала дозвониться им не удалось.

Напомним, во вторник, 12 августа, сразу два крупных перевозчика — беларусский «Минсктранс» и литовский Eurolines — объявили о приостановке большинства автобусных рейсов между Минском и Вильнюсом. Для пассажиров это стало неприятным сюрпризом.

Белорусская государственная компания уточнила, что приостановка будет действовать «до получения необходимых разрешительных документов». Сотрудница Eurolines рассказала, что автобусы компании «не выпускает Литва».

В Министерстве сообщения Литвы пояснили: отмена рейсов связана с тем, что количество автобусов, пересекающих границу, превышало установленный лимит и перевозчики получили предупреждение об этом.

Еще в начале 2024 года правительство Литвы приняло решение сократить количество разрешений на автобусные перевозки между Литвой и Беларусью вдвое — с 58 до 29. Разрешения выдаются по принципу паритета: чтобы его получил литовский перевозчик, аналогичный документ должен быть и у его белорусского партнера.

