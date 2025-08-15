Скоро заработают новые правила по пенсиям для ИП 15.08.2025, 12:21

1,066

Что важно знать?

С 18 августа вступят в силу новые правила уплаты страховых взносов для ИП. Размер взносов будет зависеть от фактических доходов. В Минтруда и соцзащиты напомнили, как будут работать новые правила.

Если годовой доход ИП не превышает 12 минимальных зарплат, то он должен платить 35% от фактического дохода. Если доход больше 12 минималок, то, как и раньше, взносы будут 35% от 12 минимальных зарплат.

Если ИП начал процесс ликвидации в течение года или были льготные периоды (уход за ребенком, учеба и т. д.), то взносы считаются пропорционально, без учета льготных периодов и периодов ликвидации. Базой будет фактический доход, но не больше суммы МЗП за каждый месяц (и дни), включенные в расчет.

Для ИП, которые завершат ликвидацию до 18 августа, взносы считаются строго пропорционально периоду работы до даты ликвидации, то есть нужно представить ПУ-3 с периодами своей деятельности.

«Главный принцип: вы платите 35% либо от своего дохода (если он низкий), либо от 12 МЗП (если доход высокий). При неполном годе или льготах сравниваете доход с суммой МЗП за время работы и платите 35% от фактического дохода, но не более суммы МЗП», — резюмировали в Минтруда.

