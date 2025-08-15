Авиаполк Черноморского флота РФ потерял более половины истребителей Су-30СМ
- 15.08.2025, 12:24
- 1,254
Подразделение базируется на аэродроме «Саки».
14 августа в районе к юго-востоку от острова Змеиный многоцелевой российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение. С падением этой машины Россия потеряла более половины Су-30СМ, состоявших на вооружении 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка ВКС РФ.
Данное подразделение базируется на захваченном после 2014 года аэродроме «Саки» в Новофедоровке. Помимо Су-30СМ, полк располагает фронтовыми бомбардировщиками Су-24 численностью до одной эскадрильи.
К началу полномасштабного вторжения в составе полка было 12 Су-30СМ — полный комплект эскадрильи, сообщает «Милитарный» со ссылкой на главного редактора Military Aviation Дениса Томенчука.
Оценивая состояние подразделения аналитик отметил, что первая боевая потеря произошла 5 марта 2022 года в Николаевской области: тогда оба пилота катапультировались и попали в плен — майор Алексей Головенский, командир авиаэскадрильи, и штурман капитан Алексей Козлов.
Следующая потеря самолета произошла 9 августа 2022 года, когда украинские силы нанесли точный удар по авиабазе «Саки». В результате россияне лишились трех Су-30СМ безвозвратно, еще один получил повреждения. Кроме того, были уничтожены пять и повреждены три бомбардировщика Су-24.
Осенью 2024 года потери в 43-м полку продолжились. В сентябре в районе боевых действий был сбит Су-30СМ из переносного зенитного ракетного комплекса бойцами спецподразделения Главного управления разведки Украины.
Весной 2025 года произошел уникальный эпизод в мировой военной истории. 2 мая подразделение ГУР МО Украины совместно с СБУ и силами обороны впервые применило морской дрон, вооруженный ракетой AIM-9, для уничтожения российского Су-30СМ в Черном море.