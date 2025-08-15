закрыть
15 августа 2025, пятница, 12:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Авиаполк Черноморского флота РФ потерял более половины истребителей Су-30СМ

  • 15.08.2025, 12:24
  • 1,254
Авиаполк Черноморского флота РФ потерял более половины истребителей Су-30СМ

Подразделение базируется на аэродроме «Саки».

14 августа в районе к юго-востоку от острова Змеиный многоцелевой российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение. С падением этой машины Россия потеряла более половины Су-30СМ, состоявших на вооружении 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка ВКС РФ.

Данное подразделение базируется на захваченном после 2014 года аэродроме «Саки» в Новофедоровке. Помимо Су-30СМ, полк располагает фронтовыми бомбардировщиками Су-24 численностью до одной эскадрильи.

К началу полномасштабного вторжения в составе полка было 12 Су-30СМ — полный комплект эскадрильи, сообщает «Милитарный» со ссылкой на главного редактора Military Aviation Дениса Томенчука.

Оценивая состояние подразделения аналитик отметил, что первая боевая потеря произошла 5 марта 2022 года в Николаевской области: тогда оба пилота катапультировались и попали в плен — майор Алексей Головенский, командир авиаэскадрильи, и штурман капитан Алексей Козлов.

Следующая потеря самолета произошла 9 августа 2022 года, когда украинские силы нанесли точный удар по авиабазе «Саки». В результате россияне лишились трех Су-30СМ безвозвратно, еще один получил повреждения. Кроме того, были уничтожены пять и повреждены три бомбардировщика Су-24.

Осенью 2024 года потери в 43-м полку продолжились. В сентябре в районе боевых действий был сбит Су-30СМ из переносного зенитного ракетного комплекса бойцами спецподразделения Главного управления разведки Украины.

Весной 2025 года произошел уникальный эпизод в мировой военной истории. 2 мая подразделение ГУР МО Украины совместно с СБУ и силами обороны впервые применило морской дрон, вооруженный ракетой AIM-9, для уничтожения российского Су-30СМ в Черном море.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина