В Бресте лукашисты купили себе огромные телевизоры за большие деньги
- 15.08.2025, 12:36
Есть ли такие у «Горизонта»?
Брестский облисполком продолжает тратить бюджетные деньги на технику. Чиновники купили два 75-дюймовых телевизора LG, потратив на них 11 946 рублей. BGmedia рассказывает, что это за телевизоры и есть ли аналоги у «Горизонта».
Что за телевизоры купили чиновники
Брестский облисполком разместил тендер на сайте госзакупок 8 августа и закрыл в тот же день. За два телевизора LG заплатили 11 946 рублей, то есть один стоил 5 973 рубля. Их привезут в облисполком на этой неделе — с 11 по 15 августа.
В одном из документов в тендере чиновники даже не стали скрывать, что им нужны телевизоры от LG. Они опубликовали главные технические характеристики:
- Тип — LED;
- Диагональ экрана — 75 дюймов;
- Разрешение экрана — 3840×2160 (4K UHD);
- Частота матрицы — 60 Гц;
- Цвет корпуса — черный, цвет рамки — темно-серый, цвет подставки — темно-серый;
- Tип матрицы — IPS;
- Технология подсветки — боковая (Edge LED);
- Расширенный динамический диапазон (HDR) — HDR10, HLG;
- Ширина — 1 675 мм, высота с подставкой — 1 043 мм, глубина — 405 мм;
- Вес с подставкой — 40 кг, без подставки — 36,6 кг.
Какую конкретную модель телевизоров LG купили, в тендере не указано. Но найти ее не составило труда. В каталоге Onliner в фильтрах журналисты указали вышеперечисленные характеристики. У южнокорейской компании LG есть всего два телевизора, которые полностью соответствуют описанию. Это NanoCell NANO82 75NANO829QB и NanoCell NANO82 75NANO826QB. Между собой они отличаются всего одной цифрой, а возможности у них практические идентичные. Обе модели выпустили в 2022 году.
За один телевизор брестские чиновники заплатили 5 973 рубля. Если они купили те, что мы перечислили выше, то в Беларуси цены на них стартуют от 4 400 рублей. Но на некоторых сайтах по продаже техники их уже нет в наличии.
К слову, у белорусского производителя «Горизонт» нет в линейке телевизоров с диагональю 75 дюймов. Чтобы была возможность поддержать отечественного производителя, брестским чиновникам нужно умерить свои аппетиты.