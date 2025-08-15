В Бресте лукашисты купили себе огромные телевизоры за большие деньги 15.08.2025, 12:36

Есть ли такие у «Горизонта»?

Брестский облисполком продолжает тратить бюджетные деньги на технику. Чиновники купили два 75-дюймовых телевизора LG, потратив на них 11 946 рублей. BGmedia рассказывает, что это за телевизоры и есть ли аналоги у «Горизонта».

Что за телевизоры купили чиновники

Брестский облисполком разместил тендер на сайте госзакупок 8 августа и закрыл в тот же день. За два телевизора LG заплатили 11 946 рублей, то есть один стоил 5 973 рубля. Их привезут в облисполком на этой неделе — с 11 по 15 августа.

В одном из документов в тендере чиновники даже не стали скрывать, что им нужны телевизоры от LG. Они опубликовали главные технические характеристики:

- Тип — LED;

- Диагональ экрана — 75 дюймов;

- Разрешение экрана — 3840×2160 (4K UHD);

- Частота матрицы — 60 Гц;

- Цвет корпуса — черный, цвет рамки — темно-серый, цвет подставки — темно-серый;

- Tип матрицы — IPS;

- Технология подсветки — боковая (Edge LED);

- Расширенный динамический диапазон (HDR) — HDR10, HLG;

- Ширина — 1 675 мм, высота с подставкой — 1 043 мм, глубина — 405 мм;

- Вес с подставкой — 40 кг, без подставки — 36,6 кг.

Какую конкретную модель телевизоров LG купили, в тендере не указано. Но найти ее не составило труда. В каталоге Onliner в фильтрах журналисты указали вышеперечисленные характеристики. У южнокорейской компании LG есть всего два телевизора, которые полностью соответствуют описанию. Это NanoCell NANO82 75NANO829QB и NanoCell NANO82 75NANO826QB. Между собой они отличаются всего одной цифрой, а возможности у них практические идентичные. Обе модели выпустили в 2022 году.

За один телевизор брестские чиновники заплатили 5 973 рубля. Если они купили те, что мы перечислили выше, то в Беларуси цены на них стартуют от 4 400 рублей. Но на некоторых сайтах по продаже техники их уже нет в наличии.

К слову, у белорусского производителя «Горизонт» нет в линейке телевизоров с диагональю 75 дюймов. Чтобы была возможность поддержать отечественного производителя, брестским чиновникам нужно умерить свои аппетиты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com