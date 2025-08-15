закрыть
15 августа 2025, пятница, 12:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте лукашисты купили себе огромные телевизоры за большие деньги

  • 15.08.2025, 12:36
В Бресте лукашисты купили себе огромные телевизоры за большие деньги

Есть ли такие у «Горизонта»?

Брестский облисполком продолжает тратить бюджетные деньги на технику. Чиновники купили два 75-дюймовых телевизора LG, потратив на них 11 946 рублей. BGmedia рассказывает, что это за телевизоры и есть ли аналоги у «Горизонта».

Что за телевизоры купили чиновники

Брестский облисполком разместил тендер на сайте госзакупок 8 августа и закрыл в тот же день. За два телевизора LG заплатили 11 946 рублей, то есть один стоил 5 973 рубля. Их привезут в облисполком на этой неделе — с 11 по 15 августа.

В одном из документов в тендере чиновники даже не стали скрывать, что им нужны телевизоры от LG. Они опубликовали главные технические характеристики:

- Тип — LED;

- Диагональ экрана — 75 дюймов;

- Разрешение экрана — 3840×2160 (4K UHD);

- Частота матрицы — 60 Гц;

- Цвет корпуса — черный, цвет рамки — темно-серый, цвет подставки — темно-серый;

- Tип матрицы — IPS;

- Технология подсветки — боковая (Edge LED);

- Расширенный динамический диапазон (HDR) — HDR10, HLG;

- Ширина — 1 675 мм, высота с подставкой — 1 043 мм, глубина — 405 мм;

- Вес с подставкой — 40 кг, без подставки — 36,6 кг.

Какую конкретную модель телевизоров LG купили, в тендере не указано. Но найти ее не составило труда. В каталоге Onliner в фильтрах журналисты указали вышеперечисленные характеристики. У южнокорейской компании LG есть всего два телевизора, которые полностью соответствуют описанию. Это NanoCell NANO82 75NANO829QB и NanoCell NANO82 75NANO826QB. Между собой они отличаются всего одной цифрой, а возможности у них практические идентичные. Обе модели выпустили в 2022 году.

За один телевизор брестские чиновники заплатили 5 973 рубля. Если они купили те, что мы перечислили выше, то в Беларуси цены на них стартуют от 4 400 рублей. Но на некоторых сайтах по продаже техники их уже нет в наличии.

К слову, у белорусского производителя «Горизонт» нет в линейке телевизоров с диагональю 75 дюймов. Чтобы была возможность поддержать отечественного производителя, брестским чиновникам нужно умерить свои аппетиты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина