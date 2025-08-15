закрыть
15 августа 2025, пятница, 12:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Венгрия осталась без российской нефти из-за ударов по трубопроводу «Дружба»

  • 15.08.2025, 12:38
  • 1,326
Венгрия осталась без российской нефти из-за ударов по трубопроводу «Дружба»

ВСУ ввели свои «санкции».

Венгрия перестала получать российскую нефть из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ключевой распределительной станции трубопровода «Дружба» в Брянской области 12–13 августа, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Он рассказал, что замминистра энергетики РФ Павел Сорокин проинформировал его о ремонтных работах на объекте. С учетом того, что они «ведутся непрерывно, есть большая вероятность», что поставки нефти возобновятся в пятницу, добавил Сийярто.

ВСУ начали бить по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча» в селе Высокое Брянской области с вечера 12 августа. Губернатор Александр Богомаз сообщал, что для атаки использовались реактивные снаряды и беспилотники. Спутниковые снимки зафиксировали значительный пожар. Станция «Унеча» — крупнейший узел магистральной сети нефтепроводов «Дружба» общей протяженностью 8900 км. Главная специализация ЛПДС — транспортировка нефти по трубопроводам. Объект принадлежит холдингу «Транснефтепродукт». До этого беспилотники атаковали станцию 6 августа, после чего там также произошел пожар.

Венгрия остается одной из двух стран Евросоюза, продолжающих покупать российскую нефть. В июле она импортировала «черного золота» из РФ на 200 млн евро, оценивают аналитики СREA. Также Венгрия закупает газ «Газпрома» (на 285 млн евро в июле), что делает ее крупнейшим импортером российских углеводородов в Европе. Нефть по «Дружбе» в Евросоюзе закупает еще и Словакия (на 169 млн евро в июле). Кроме того, Бельгия, Франция и Испания импортируют российский СПГ, следует из данных CREA.

Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет начало в Альметьевске (Россия) и проходит через Мозырь (Беларусь), где разделяется на две ветки. Южная ветвь идет через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. Северная — в Польшу и Германию. Поставки российской нефти по северной ветке были остановлены из-за санкций, однако по этому маршруту продолжает транспортироваться нефть из Казахстана. До войны в Украине через нефтепровод «Дружба» Россия поставляла в Евросоюз около 720 тысяч баррелей сырой нефти ежедневно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина