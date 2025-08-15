Венгрия осталась без российской нефти из-за ударов по трубопроводу «Дружба» 15.08.2025, 12:38

ВСУ ввели свои «санкции».

Венгрия перестала получать российскую нефть из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ключевой распределительной станции трубопровода «Дружба» в Брянской области 12–13 августа, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Он рассказал, что замминистра энергетики РФ Павел Сорокин проинформировал его о ремонтных работах на объекте. С учетом того, что они «ведутся непрерывно, есть большая вероятность», что поставки нефти возобновятся в пятницу, добавил Сийярто.

ВСУ начали бить по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча» в селе Высокое Брянской области с вечера 12 августа. Губернатор Александр Богомаз сообщал, что для атаки использовались реактивные снаряды и беспилотники. Спутниковые снимки зафиксировали значительный пожар. Станция «Унеча» — крупнейший узел магистральной сети нефтепроводов «Дружба» общей протяженностью 8900 км. Главная специализация ЛПДС — транспортировка нефти по трубопроводам. Объект принадлежит холдингу «Транснефтепродукт». До этого беспилотники атаковали станцию 6 августа, после чего там также произошел пожар.

Венгрия остается одной из двух стран Евросоюза, продолжающих покупать российскую нефть. В июле она импортировала «черного золота» из РФ на 200 млн евро, оценивают аналитики СREA. Также Венгрия закупает газ «Газпрома» (на 285 млн евро в июле), что делает ее крупнейшим импортером российских углеводородов в Европе. Нефть по «Дружбе» в Евросоюзе закупает еще и Словакия (на 169 млн евро в июле). Кроме того, Бельгия, Франция и Испания импортируют российский СПГ, следует из данных CREA.

Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет начало в Альметьевске (Россия) и проходит через Мозырь (Беларусь), где разделяется на две ветки. Южная ветвь идет через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. Северная — в Польшу и Германию. Поставки российской нефти по северной ветке были остановлены из-за санкций, однако по этому маршруту продолжает транспортироваться нефть из Казахстана. До войны в Украине через нефтепровод «Дружба» Россия поставляла в Евросоюз около 720 тысяч баррелей сырой нефти ежедневно.

