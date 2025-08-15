Политзаключенная модель и актриса Вероника Желубовская вышла на свободу
- 15.08.2025, 12:46
Она полностью отбыла свой срок.
Политзаключенная модель и актриса Вероника Желубовская вышла на свободу, заметил телеграм-канал «Священный Белавуд».
«Did u miss me? I’m back to life! Скучали? Я вернулась!», — написала Желубовская в соцсетях.
По данным правозащитнoго центра «Вясна», девушку задержали 25 ноября 2024 года. Ее обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (статья 342 УК) и присудили 1 год колонии общего режима.