Политзаключенная модель и актриса Вероника Желубовская вышла на свободу

  • 15.08.2025, 12:46
Политзаключенная модель и актриса Вероника Желубовская вышла на свободу

Она полностью отбыла свой срок.

Политзаключенная модель и актриса Вероника Желубовская вышла на свободу, заметил телеграм-канал «Священный Белавуд».

«Did u miss me? I’m back to life! Скучали? Я вернулась!», — написала Желубовская в соцсетях.

По данным правозащитнoго центра «Вясна», девушку задержали 25 ноября 2024 года. Ее обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (статья 342 УК) и присудили 1 год колонии общего режима.

