закрыть
15 августа 2025, пятница, 12:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NYT: Что Путин на самом деле хочет получить от Трампа на Аляске?

  • 15.08.2025, 12:52
NYT: Что Путин на самом деле хочет получить от Трампа на Аляске?

Кремль планирует включить в переговоры и другие вопросы, выходящие за рамки Украины.

Мирное соглашение по Украине не является истинной целью российского диктатора Владимира Путина на саммите с президентом США Дональдом Трампом 15 августа. Настоящую цель главы Кремля озвучила старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Татьяна Становая.

По ее словам, для Путина саммит с Трампом является «тактическим маневром, призванным повернуть ситуацию в свою пользу» и успокоить нарастающее недовольство Белого дома затягиванием Кремлем соглашения о прекращении огня, пишет The New York Times.

«Его [Путина] цель — заручиться поддержкой Трампа для продвижения российских предложений», - считает Становая.

Издание отмечает, что накануне саммита на Аляске Кремль дал понять, что планирует включить в переговоры и другие вопросы, выходящие за рамки Украины, включая возможное восстановление экономических связей с США и обсуждение новой сделки по ядерному оружию.

«Эта тема с оружием вписывается в давние попытки России представить войну на Украине как часть более масштабного конфликта между Востоком и Западом», - пишет NYT.

В свою очередь, Трамп назвал свою встречу с Путиным всего лишь «пробной», и он быстро покинет ее, если мирное соглашение покажется маловероятным.

Ни Белый дом, ни Кремль публично не заявили, к какому мирному соглашению они стремятся. Однако Трамп заявил, что оно может включать «некоторый обмен земельными участками», к переговорам о котором, как он считает, он вполне подготовлен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина