NYT: Что Путин на самом деле хочет получить от Трампа на Аляске? 15.08.2025, 12:52

Кремль планирует включить в переговоры и другие вопросы, выходящие за рамки Украины.

Мирное соглашение по Украине не является истинной целью российского диктатора Владимира Путина на саммите с президентом США Дональдом Трампом 15 августа. Настоящую цель главы Кремля озвучила старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Татьяна Становая.

По ее словам, для Путина саммит с Трампом является «тактическим маневром, призванным повернуть ситуацию в свою пользу» и успокоить нарастающее недовольство Белого дома затягиванием Кремлем соглашения о прекращении огня, пишет The New York Times.

«Его [Путина] цель — заручиться поддержкой Трампа для продвижения российских предложений», - считает Становая.

Издание отмечает, что накануне саммита на Аляске Кремль дал понять, что планирует включить в переговоры и другие вопросы, выходящие за рамки Украины, включая возможное восстановление экономических связей с США и обсуждение новой сделки по ядерному оружию.

«Эта тема с оружием вписывается в давние попытки России представить войну на Украине как часть более масштабного конфликта между Востоком и Западом», - пишет NYT.

В свою очередь, Трамп назвал свою встречу с Путиным всего лишь «пробной», и он быстро покинет ее, если мирное соглашение покажется маловероятным.

Ни Белый дом, ни Кремль публично не заявили, к какому мирному соглашению они стремятся. Однако Трамп заявил, что оно может включать «некоторый обмен земельными участками», к переговорам о котором, как он считает, он вполне подготовлен.

