«Помидоры стоят от рубля за килограмм»

3
  • 15.08.2025, 13:03
  • 3,584
Секретный рынок Беларуси удивил ценами.

Белоруска рассказала о ценах на оптовом рынке в Ольшанах. Видео об этом она выложила в TikTok.

Цены разные. По ее словам, помидоры стоят от 1 до 2,5 рубля за килограмм, картофель – 80-90 копеек, перец – 1,3-2 рубля, слива от 4 рублей, свекла – 90 копеек.

Лук стоит 80-90 копеек за килограмм, морковь – 70-80.

Пользователи активно комментировали видео:

«В итоге перекуп зарабатывает, чем производитель, который пашет без сна».

«Цены – огонь. Нам бы такие в Минске».

«Надо завязывать с перекупами, а то живут те, кто ничего не делает».

«Зато в четверг в Лельчицы везут в три раза дороже».

«Цены отличные, в Пинске таких нет».

@123456789iriha

♬ оригинальный звук - IRINA@.bu

