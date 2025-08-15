«Помидоры стоят от рубля за килограмм»3
- 15.08.2025, 13:03
- 3,584
Секретный рынок Беларуси удивил ценами.
Белоруска рассказала о ценах на оптовом рынке в Ольшанах. Видео об этом она выложила в TikTok.
Цены разные. По ее словам, помидоры стоят от 1 до 2,5 рубля за килограмм, картофель – 80-90 копеек, перец – 1,3-2 рубля, слива от 4 рублей, свекла – 90 копеек.
Лук стоит 80-90 копеек за килограмм, морковь – 70-80.
Пользователи активно комментировали видео:
«В итоге перекуп зарабатывает, чем производитель, который пашет без сна».
«Цены – огонь. Нам бы такие в Минске».
«Надо завязывать с перекупами, а то живут те, кто ничего не делает».
«Зато в четверг в Лельчицы везут в три раза дороже».
«Цены отличные, в Пинске таких нет».
