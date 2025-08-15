«Помидоры стоят от рубля за килограмм» 3 15.08.2025, 13:03

3,584

Секретный рынок Беларуси удивил ценами.

Белоруска рассказала о ценах на оптовом рынке в Ольшанах. Видео об этом она выложила в TikTok.

Цены разные. По ее словам, помидоры стоят от 1 до 2,5 рубля за килограмм, картофель – 80-90 копеек, перец – 1,3-2 рубля, слива от 4 рублей, свекла – 90 копеек.

Лук стоит 80-90 копеек за килограмм, морковь – 70-80.

Пользователи активно комментировали видео:

«В итоге перекуп зарабатывает, чем производитель, который пашет без сна».

«Цены – огонь. Нам бы такие в Минске».

«Надо завязывать с перекупами, а то живут те, кто ничего не делает».

«Зато в четверг в Лельчицы везут в три раза дороже».

«Цены отличные, в Пинске таких нет».

