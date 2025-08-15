закрыть
В Лунинецком районе «трагически» погиб милиционер

3
  • 15.08.2025, 13:20
  • 7,060
В Лунинецком районе «трагически» погиб милиционер

Ему было 20 лет.

«Трагически ушел из жизни» милиционер взвода патрульно-постовой службы Лунинецкого РОВД Аркадий Невдах. Об этом сообщила ведомственная газета «На страже».

Обстоятельства гибели милиционера в газете не уточняются. Однако ранее УВД Брестского облисполкома сообщало о ДТП, которое произошло 9 августа на трассе М10 Кобрин-Гомель-граница РФ. По версии ГАИ, на 357 километре автодороги водитель BMW во время обгона выехал на встречку и врезался в Opel «под управлением 20-летнего местного жителя».

В результате ДТП водитель Opel погиб на месте происшествия, водитель и 50-летняя женщина-пассажир BMW госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

