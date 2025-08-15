Цены на газ в Европе стремительно падают перед саммитом Трампа и Путина 15.08.2025, 13:40

Фьючерсы в Амстердаме достигли самого низкого уровня с мая.

Цены на природный газ в Европе упали почти до самого низкого уровня 2025 года. Это произошло накануне саммита лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на газ, торгуемые в Амстердаме, упали примерно на 10% с начала месяца, достигнув самого низкого уровня с мая.

Хотя мало кто из трейдеров предполагает неизбежное возвращение российского трубопроводного газа в Европу - даже если будет достигнута договоренность о прекращении огня в Украине - любое усиление или ослабление санкций в отношении российских энергоносителей может иметь значительные последствия для мировых поставок.

Европейские цены на газ все еще выше тех, что были до энергетического кризиса, который начался более трех лет назад после вторжения России в Украину.

Сейчас большинство газа в Европу поступает из отдаленных стран, таких как США и Катар, а российские поставки в прошлом году составляли менее пятой части. При этом Европа конкурирует за эти поставки с крупными покупателями в Азии.

Если российские проекты по сжиженному газу, часть из которых сейчас под санкциями США, возобновят работу, это может увеличить мировой объем поставок и облегчить доступ к газу для покупателей.

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Клаудио Штойер считает, что степень любого ослабления энергетических санкций будет зависеть от масштабов прекращения огня под руководством Путина и убедительных обязательств по восстановлению на неоккупированной украинской территории.

