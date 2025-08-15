В Рязанской области РФ взорвался пороховой завод

В Рязанской области РФ взорвался пороховой завод7
- 15.08.2025, 13:51
Огромный пожар показали на видео.
В поселке Лесное Шиловского района Рязанской области РФ сегодня днем, 15 августа, произошел мощный взрыв на пороховом заводе. В результате произошел крупный пожар, известно о нескольких погибших.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza и Telegram-канал Mash.
Отмечается, что около 11:00 был слышен громкий взрыв, а над территорией предприятия поднялся столб дыма. Предварительно, причины пожара и взрыва не связаны с атакой дронов.
«Сегодня на одном из предприятий Шиловского района произошло ЧП: возгорание в одном из производственных цехов. Пострадавшие направлены в районную больницу. Все оперативные службы работают на месте происшествия», - отметили в МЧС РФ.
На данный момент известно о 5 погибших и 20 пострадавших, но количество жертв может возрасти - под обломками конструкций остаются еще по меньшей мере 20 человек, здание цеха полностью разрушено. С завода эвакуированы более 100 человек.
Интересно, что в 2021 году взрыв на этом заводе унес жизни 17 человек. Тогда взорвался цех по производству пороха частного производителя взрывчатки «Разряд».