В Рязанской области РФ взорвался пороховой завод 7 15.08.2025, 13:51

Огромный пожар показали на видео.

В поселке Лесное Шиловского района Рязанской области РФ сегодня днем, 15 августа, произошел мощный взрыв на пороховом заводе. В результате произошел крупный пожар, известно о нескольких погибших.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza и Telegram-канал Mash.

Отмечается, что около 11:00 был слышен громкий взрыв, а над территорией предприятия поднялся столб дыма. Предварительно, причины пожара и взрыва не связаны с атакой дронов.

«Сегодня на одном из предприятий Шиловского района произошло ЧП: возгорание в одном из производственных цехов. Пострадавшие направлены в районную больницу. Все оперативные службы работают на месте происшествия», - отметили в МЧС РФ.

На данный момент известно о 5 погибших и 20 пострадавших, но количество жертв может возрасти - под обломками конструкций остаются еще по меньшей мере 20 человек, здание цеха полностью разрушено. С завода эвакуированы более 100 человек.

Интересно, что в 2021 году взрыв на этом заводе унес жизни 17 человек. Тогда взорвался цех по производству пороха частного производителя взрывчатки «Разряд».

