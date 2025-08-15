Том Круз отказался от приглашения на вручение премии Кеннеди-центр 1 15.08.2025, 14:03

В отборе кандидатов лично участвовал Дональд Трамп.

Актер Том Круз, отказался стать одним из первых лауреатов премии Kennedy Center Honorees во время второго срока президента США Дональда Трампа, сообщает People. Причиной отказа стали «конфликты в расписании», сообщили несколько нынешних и бывших сотрудников центра. Представители Круза комментариев не давали (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп ранее в этом году ужесточил контроль над центром искусств. В число лауреатов 2025 года вошли Джордж Стрейт, группа KISS, Майкл Кроуфорд, Глория Гейнор и Сильвестр Сталлоне. Президент США заявил, что лично и с удовольствием участвовал в утверждении большинства кандидатур.

Несмотря на отказ от участия в Кеннеди-центр, Круз все же получит почетный «Оскар» за вклад в киноиндустрию в 2025 году. Церемония вручения состоится 16 ноября.

Круз трижды номинировался на «Оскар» за роли в фильмах «Рожденный четвертого июля», «Джерри Магуайер» и «Магнолия», а также получил номинацию как продюсер «Топ Ган: Мэверик». Летом он сыграл в фильме «Миссия невыполнима: Последнее испытание» и недавно снялся в пока безымянном проекте режиссера Алехандро Г. Иньярриту, который выйдет в октябре 2026 года.

