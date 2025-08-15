Путин везет Трампу карту Донецкой области 10 15.08.2025, 14:11

2,204

Чтобы показать «успехи», которых нет.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов подготовил для российского диктатора Владимира Путина карту Донецкой области для демонстрации «успехов» перед президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, Герасимов подготовил для Путина карту Донетчины накануне встречи с Дональдом Трампом, на которой обозначены пути продвижения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«Замысел россиян - убеждать США, что продвижение ДРГ демонстрируют способность армии России обвалить фронт и осуществить быстрый рывок на Донецком направлении, якобы у них все уже решено», - отметил он.

Глава ЦПИ обратил внимание, что никто не уточняет, где ДРГ по 3-5 человек, а где речь идет о закреплении и удержании участков фронта.

На самом деле ситуация на фронте значительно сложнее.

Как отметил Коваленко, у россиян нет реальной возможности быстро дойти до Краматорска и Славянска, как они пытаются показать.

Кроме того, они до сих пор не оккупировали Покровск и Константиновку, которые в их планах должны были быть под контролем еще в 2024 году.

