Белорусы нашли уникальный самодельный автомобиль

  • 15.08.2025, 14:07
  • 1,360
Белорусы нашли уникальный самодельный автомобиль

Теперь пытаются восстановить его историю.

Известные в кругах любителей ретротехники братья Гапоновичи (они же — организаторы крупных тематических фестивалей «Кола часу», «Золотая миля» и т. д.) поделились своей необычной находкой. Им передали уникальный самодельный автомобиль, собранный неизвестным белорусом.

Теперь Олег и Виталий пытаются восстановить историю авто и просят о помощи, пишет «Онлайнер».

— В автомобиле использован двигатель от мотоцикла, а точнее — от первых моделей М-72 (это советский тяжелый мотоцикл, копия немецкого BMW R71. — Прим.). Это говорит о том, что машинка, вероятно, собрана в 50-е годы. Установлены приборы от «Полуторки» (грузовика ГАЗ-АА), некоторые детали — авиационные. А подвеска — вообще что-то уникальное. Передняя и задняя часть, видно, заводского исполнения. Есть предположение, что она от какого-то довоенного автомобиля, но установить это пока не получилось, — рассказывает Олег Гапонович.

Есть предположение: автомобиль «родом» из Витебской области. Гапоновичам об этой машине стало известно от друзей. Человек по имени Валентин, в руках у которого находилась «самоделка», почти ничего не смог о ней рассказать.

— Друг Валентина попросил машину перевезти и подержать у себя какое-то время. Однако позже он умер. Где этот друг взял автомобильчик, никто не знает — даже его родственники.

