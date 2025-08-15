Белорусам стоит заранее провести важные платежи 15.08.2025, 14:21

Один из банков объявил 10 часов техработ.

Белагропромбанк предупредил своих клиентов о многочасовых технических работах, которые запланированы на ближайшие дни. Из-за них на несколько часов может отсутствовать доступ к некоторым популярным услугам, поэтому юридических и физических лиц призвали заранее совершить важные платежи.

Первый этап техработ запланирован на это воскресенье, 17 августа. С 18:00 до 21:00 у юрлиц может не работать «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк», а для физлиц — переводы в системе мгновенных платежей.

Второй этап техработ намечен в ночь на понедельник, 18 августа. С 00:00 до 07:00 юрлица не смогут провести сверку списков на зачисление в системе дистанционного обслуживания («Интернет-Клиент» и «Мобильный банк»), а для физических лиц опять-таки могут быть недоступны переводы в системе мгновенных платежей, а также следующие банковские услуги:

- получение выписки по счетам по учету кредитной задолженности;

- погашение кредитной задолженности (в том числе через систему ЕРИП);

- проверка остатков и получение выписки по вкладным (депозитным), текущим счетам;

- пополнение вкладов и депозитов, текущих счетов (в том числе через систему ЕРИП);

- открытие вкладов и текущих счетов;

- оформление заявок на выпуск банковской платежной карточки;

- оформление заявок на кредит;

- вход в программный комплекс «Электронная торговая площадка банков».

В банке пообещали возобновить работу всех сервисов, как только будут закончены работы, а для удобства клиентам посоветовали заранее совершить все плановые важные операции.

