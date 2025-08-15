Какая погода ждет белорусов в выходные 15.08.2025, 14:32

Прогноз на 16-18 августа.

16 августа ночью погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Балтийского моря. Ночью небольшая, днем переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков.

Утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный от слабого до умеренного, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, местами +7..+8°С, в западных районах страны она составит +16..+18°С; максимальная днем +23..+29°С, местами, а по Брестской области во многих районах воздух прогреется до +30..+33°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

Похолодает. Ожидается облачная с прояснениями погода.

17 августа погоду в Беларуси продолжат определять фронтальные разделы, вслед за которыми начнут поступать холодные неустойчивые воздушные массы с севера Европы. Местами по республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, по юго-востоку страны до +16°С, максимальная днем составит от +14°С по северу до +25°С по юго-востоку республики.

18 августа сохранится влияние холодных неустойчивых воздушных масс. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем +17..+24°С.

