Wildberries разрешил покупателям перепродавать товары друг другу 15.08.2025, 14:46

Можно ли и белорусам?

Торговая интернет-площадка Wildberries разрешила своим покупателям перепродавать товары друг другу. С этой целью клиентам маркетплейса открыли доступ к сервису частных продаж (C2C-сервис, customer-to-customer).

Telegraf.news узнал, появится ли такая возможность и у белорусских пользователей.

Согласно официальному заявлению пресс-службы РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ), пока такой сервис доступен только пользователям на территории России. Перепродавать товары, ранее купленных на Wildberries, можно будет как через сайт, так и через фирменное мобильное приложение.

Товары, выставленные пользователями на перепродажу, разместили в отдельном разделе «Ресейл». Его уже «обкатали» в тестовом режиме: таким образом на сайте появилось почти 10 тыс. объявлений о перепродаже одежды, обуви, косметических изделий и прочего.

По сути, это аналог популярных онлайн-площадок частных объявлений, но с важным ограничением: выставить на продажу можно лишь те товары, которые клиент ранее купил тут же. Чтобы разместить объявление, придётся выбрать товар из своей же корзины, сопроводив его фото актуального состояния продаваемой вещи и дополнительным описанием.

Кстати, перепродать можно далеко не любой товар — есть ограничения как по категориям товаров (под запретов ювелирные изделия, продукты питания, товары категории 18+), так и по габаритам (крупногабаритные товары перепродавать нельзя) и по стоимости (лимит — 25 000 российских рублей, то есть чуть больше 1000 белорусских в эквиваленте).

В компании также пояснили, что оплата за ресейл-товары будет проводиться отдельно от других покупок на маркетплейсе, а приобрести такие товары можно будет только после 100% предоплаты.

Выдачу товаров будут осуществлять всё те же пункты выдачи заказов Wildberries — как и при обычных покупках, точный пункт сможет выбрать покупатель.

Планируется ли систему C2C-продаж масштабировать на другие страны, в которых работает Wildberries, и когда именно перепродавать их товары смогут и пользователи из Беларуси, в пресс-службе компании не уточнили.

