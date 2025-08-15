закрыть
15 августа 2025, пятница, 14:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Wildberries разрешил покупателям перепродавать товары друг другу

  • 15.08.2025, 14:46
Wildberries разрешил покупателям перепродавать товары друг другу

Можно ли и белорусам?

Торговая интернет-площадка Wildberries разрешила своим покупателям перепродавать товары друг другу. С этой целью клиентам маркетплейса открыли доступ к сервису частных продаж (C2C-сервис, customer-to-customer).

Telegraf.news узнал, появится ли такая возможность и у белорусских пользователей.

Согласно официальному заявлению пресс-службы РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ), пока такой сервис доступен только пользователям на территории России. Перепродавать товары, ранее купленных на Wildberries, можно будет как через сайт, так и через фирменное мобильное приложение.

Товары, выставленные пользователями на перепродажу, разместили в отдельном разделе «Ресейл». Его уже «обкатали» в тестовом режиме: таким образом на сайте появилось почти 10 тыс. объявлений о перепродаже одежды, обуви, косметических изделий и прочего.

По сути, это аналог популярных онлайн-площадок частных объявлений, но с важным ограничением: выставить на продажу можно лишь те товары, которые клиент ранее купил тут же. Чтобы разместить объявление, придётся выбрать товар из своей же корзины, сопроводив его фото актуального состояния продаваемой вещи и дополнительным описанием.

Кстати, перепродать можно далеко не любой товар — есть ограничения как по категориям товаров (под запретов ювелирные изделия, продукты питания, товары категории 18+), так и по габаритам (крупногабаритные товары перепродавать нельзя) и по стоимости (лимит — 25 000 российских рублей, то есть чуть больше 1000 белорусских в эквиваленте).

В компании также пояснили, что оплата за ресейл-товары будет проводиться отдельно от других покупок на маркетплейсе, а приобрести такие товары можно будет только после 100% предоплаты.

Выдачу товаров будут осуществлять всё те же пункты выдачи заказов Wildberries — как и при обычных покупках, точный пункт сможет выбрать покупатель.

Планируется ли систему C2C-продаж масштабировать на другие страны, в которых работает Wildberries, и когда именно перепродавать их товары смогут и пользователи из Беларуси, в пресс-службе компании не уточнили.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина