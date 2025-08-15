Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина

Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина1
Ранее это сделал Кремль.
Белый дом обнародовал состав делегации, которая примет участие в переговорах президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Sky News и Reuters.
Согласно сообщению Белого дома, вместе с Трампом на Аляску отправятся государственный секретарь, несколько министров, а также директор ЦРУ.
Состав американской делегации:
государственный секретарь США Марко Рубио;
министр финансов Скотт Бессент;
министр торговли Говард Лутник;
директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
спецпредставитель Стив Уиткофф;
пресс-секретарь Кэролайн Левитт.
Сегодня, 15 августа, начнется встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Главной темой переговоров станет прекращение огня на фронте и вероятность завершения войны России против Украины.
Ранее стало известно, что вместе с Владимиром Путиным на встрече будут еще пять российских чиновников.