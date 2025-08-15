закрыть
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина

1
  • 15.08.2025, 14:50
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина

Ранее это сделал Кремль.

Белый дом обнародовал состав делегации, которая примет участие в переговорах президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Sky News и Reuters.

Согласно сообщению Белого дома, вместе с Трампом на Аляску отправятся государственный секретарь, несколько министров, а также директор ЦРУ.

Состав американской делегации:

государственный секретарь США Марко Рубио;

министр финансов Скотт Бессент;

министр торговли Говард Лутник;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

спецпредставитель Стив Уиткофф;

пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Сегодня, 15 августа, начнется встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Главной темой переговоров станет прекращение огня на фронте и вероятность завершения войны России против Украины.

Ранее стало известно, что вместе с Владимиром Путиным на встрече будут еще пять российских чиновников.

