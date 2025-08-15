«99% работников были против закрытия» 5 15.08.2025, 16:22

Работники жлобинской фабрики «Белфа» возмущены решением о ее закрытии.

Мужчина в синем костюме (на видео) — предположительно представитель Минлегпрома, назначенный для ликвидации предприятия — пытается отвечать на вопросы работников, но не справляется и покидает собрание.

Во время встречи «ликвидатор» сообщил, что предприятие является нерентабельным, с долгами и подлежит ликвидации.

Среди работников слышны возмущённые голоса:

—Почему ликвидация происходит за счёт производства? Ведь 51% акций принадлежит государству! 99% работников были против закрытия!

—И что теперь? Мы работали, старались, нас всё устраивало. Почему вы раньше не оказали хоть какую-то помощь? Вы же ничего не сделали!

Для работников «Белфы» ситуация крайне тяжёлая. Многие специалисты проработали на фабрике десятилетиями и теперь не смогут найти другую работу в Жлобине.

Ранее о закрытии фабрики сообщал сайт Charter97.org.

