«99% работников были против закрытия»5
- 15.08.2025, 16:22
Работники жлобинской фабрики «Белфа» возмущены решением о ее закрытии.
Работники жлобинской фабрики «Белфа» возмущены решением о её закрытии, пишет «Флагшток».
Мужчина в синем костюме (на видео) — предположительно представитель Минлегпрома, назначенный для ликвидации предприятия — пытается отвечать на вопросы работников, но не справляется и покидает собрание.
Во время встречи «ликвидатор» сообщил, что предприятие является нерентабельным, с долгами и подлежит ликвидации.
Среди работников слышны возмущённые голоса:
—Почему ликвидация происходит за счёт производства? Ведь 51% акций принадлежит государству! 99% работников были против закрытия!
—И что теперь? Мы работали, старались, нас всё устраивало. Почему вы раньше не оказали хоть какую-то помощь? Вы же ничего не сделали!
Для работников «Белфы» ситуация крайне тяжёлая. Многие специалисты проработали на фабрике десятилетиями и теперь не смогут найти другую работу в Жлобине.
Ранее о закрытии фабрики сообщал сайт Charter97.org.