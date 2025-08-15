Российских пропагандистов унизили на Аляске16
- 15.08.2025, 15:01
- 11,288
Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами.
Запланированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже на Аляске начнется после 22:00 по минскому времени. Накануне ночью в город прибыли представители кремлевского пула журналистов, которых разместили не в комфортных условиях, а на раскладушках в спортивном комплексе, пишет «Главред».
По информации российских СМИ, местом проживания медиа-делегации стал Alaska Airlines Center. Это домашняя арена баскетбольной команды Seawolves. Внутри оборудовали зоны с ширмами, некоторые одноместные, другие на двоих.
На одном из видео, которое распространяется по Сети, журналист РФ грустным голосом называет такие условия «спартанскими».
К слову, пропагандистка Маргарита Симоньян отметила, что во время перелета пассажирам подавали котлеты по-киевски.