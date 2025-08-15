Российских пропагандистов унизили на Аляске 16 15.08.2025, 15:01

Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами.

Запланированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже на Аляске начнется после 22:00 по минскому времени. Накануне ночью в город прибыли представители кремлевского пула журналистов, которых разместили не в комфортных условиях, а на раскладушках в спортивном комплексе, пишет «Главред».

По информации российских СМИ, местом проживания медиа-делегации стал Alaska Airlines Center. Это домашняя арена баскетбольной команды Seawolves. Внутри оборудовали зоны с ширмами, некоторые одноместные, другие на двоих.

На одном из видео, которое распространяется по Сети, журналист РФ грустным голосом называет такие условия «спартанскими».

К слову, пропагандистка Маргарита Симоньян отметила, что во время перелета пассажирам подавали котлеты по-киевски.

