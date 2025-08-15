ВСУ оттеснили россиян за границу 15.08.2025, 15:09

2,498

Раскрыты детали успеха украинских сил в Сумской области.

Российские войска оттеснены за государственную границу

На Сумщине ВСУ близки к стабилизации ситуации линии фронта

В Сумской области Силам обороны удалось оттеснить российские войска за государственную границу, сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Украинские силы на Сумщине близки к стабилизации ситуации линии фронта, рассказал он в эфире «Новини Live».

Он подчеркнул, что россиянам не удалось создать буферную «санитарную» зону в Сумской области.

По его словам, украинские защитники в Сумской области серьезно потрепали резервные подразделения РФ, в том числе десантные.

