ВСУ оттеснили россиян за границу
- 15.08.2025, 15:09
Раскрыты детали успеха украинских сил в Сумской области.
Российские войска оттеснены за государственную границу
На Сумщине ВСУ близки к стабилизации ситуации линии фронта
В Сумской области Силам обороны удалось оттеснить российские войска за государственную границу, сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
Украинские силы на Сумщине близки к стабилизации ситуации линии фронта, рассказал он в эфире «Новини Live».
Он подчеркнул, что россиянам не удалось создать буферную «санитарную» зону в Сумской области.
По его словам, украинские защитники в Сумской области серьезно потрепали резервные подразделения РФ, в том числе десантные.