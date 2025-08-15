закрыть
В России из-за санкций не смогли построить два ледокола за 18,5 млрд рублей

  • 15.08.2025, 15:27
  • 1,084
В России из-за санкций не смогли построить два ледокола за 18,5 млрд рублей
иллюстративное фото

Такие суда в РФ ранее не создавались.

«Росморпорт» разорвал контракт с принадлежащим ему Онежским судостроительным заводом (ССЗ) на строительство двух инновационных ледоколов общей стоимостью 18,5 млрд рублей, пишут «Ведомости». Соглашение, заключенное в 2021 году, было расторгнуто 10 июля. Речь идет о вспомогательных 95-метровых ледоколах мощностью 12–14 МВт класса Icebreaker7, способных передвигаться в сплошном льду толщиной до 1,5 метра как на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе. Такие суда в России ранее не создавались.

Ледоколы предназначались для круглогодичной эксплуатации в Балтийском, Белом и Баренцевом морях, а также в Северном Ледовитом океане в летне-осенний период. Передать их заказчику планировалось еще в 2024 году в Большом порту Санкт-Петербурга, затем срок перенесли на 2026-й, но строительство фактически не велось. Причиной стали санкции. Изначально предполагалось, что суда построят по субподряду на турецкой верфи Kuzey Star Shipyard, однако договоренности были сорваны из-за вторжения России в Украину. Несмотря на отсутствие работ, «Росморпорт» выплатил ССЗ аванс в 9,27 млрд рублей. Завод обязали вернуть эти средства в течение пяти рабочих дней после расторжения контракта.

Ледоколы разработало ЦКБ «Балтсудопроект», которое входит в Крыловский государственный научный центр. По словам источника издания, для строительства должны были использоваться иностранные комплектующие, в том числе винто-рулевая колонка Azipod французской АВВ и главный дизель-генератор финской Wartsila. Закупить их невозможно из-за санкций, в связи с этим суда придется перепроектировать, отметил он.

Сейчас в распоряжении «Росморпорта» — 23 линейных и 11 вспомогательных дизель-электрических ледоколов. Потребность предприятия до 2030 года оценивается в 10 новых судов.

Всего, по данным Минтранса, в российский ледокольный флот входит 41 судно, включая 34 дизель-электрических и семь атомных. Самые мощные из них, по 60 МВт каждое, создаются на Балтийском заводе, принадлежащем Объединенной судостроительной корпорации. Недавно ОСК начала увольнения из-за отсутствия денег на модернизацию флота. В частности, под сокращения попали сотрудники ССЗ «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области и персонал Хабаровского судостроительного завода.

