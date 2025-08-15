закрыть
Офисы EPAM и Wargaming в Литве продолжают таять

  15.08.2025
Офисы EPAM и Wargaming в Литве продолжают таять

Миллионы евро налогов - тоже.

EPAM и Wargaming сократили за полгода налоговые отчисления в бюджет Литвы, но по-прежнему остаются крупнейшими налогоплательщиками в литовском IT, пишет devby.io.

EPAM

По данным Государственной налоговой инспекции при литовском Минфине, литовская дочка EPAM заплатила за полгода чуть больше 8 млн евро налогов в литовский бюджет. Это почти на 20% или на 1,6 млн евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом во втором квартале компания улучшила ситуацию с отчислениями.

Если в январе-марте компания заплатила 3,7 млн евро налогов (минимальные за 2+ года), то в апреле-июне 4,3 млн евро (+16%). Правда, это всё равно меньше, чем за второй квартал прошлого года (5,4 млн евро).

На начало августа в двух литовских офисах EPAM (в Вильнюсе и Каунасе) было зарегистрировано около 1180 сотрудников. С начала года команда сократилась почти на 50 человек, в том числе за второй квартал — почти на 30 специалистов. В июне средняя зарплата в компании составила 4880 евро брутто.

Wargaming

Wargaming Vilnus за полгода перечислила в бюджет Литвы чуть меньше налогов, чем за такой же период 2024 года — 5,8 млн евро (было 5,96 млн евро). При этом в отличие от EPAM во втором квартале налоговые отчисления незначительно уменьшились (на 65 тысяч евро).

В Wargaming, как и в EPAM продолжается тенденция сокращения штата. На начало августа в литовском офисе компании работали 757 специалистов. По сравнению с началом года штат сократился почти на 80 специалистов.

В июне средняя зарплата по компании превысила 12 тысяч евро брутто. По сравнению с маем она выросла почти в 2 раза, вероятно, за счет бонусов. Для сравнения, в прошлом году июньская зарплата в Wargaming Vilnus также выросла относительно мая больше чем два раза и также превысила 12 тысяч евро. Но уже в июле упала до 5,5 тысяч евро брутто. Скорее всего в этом году произойдет аналогичная ситуация.

Всего за шесть месяцев EPAM и Wargaming заплатили почти 14 млн евро налогов — на 12% или на 1,8 млн евро меньше, чем в январе-июне прошлого года.

В топ-50 сектора «информация и связь» по итогам первого полугодия EPAM Sistemos осталась на 4 месте, а Wargaming — на 5 месте. В топ-3 по-прежнему крупные телеком-операторы: Telia Lietuva (52,8 млн евро), TELE2 (37,7 млн евро), Bitė Lietuva (18,5 млн евро).

В топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы EPAM Sistemos осталась на 95 месте, как и по итогам первого квартала. В то же время по итогам января-июня прошлого года компания была в рейтинге на 25 позиций выше (70 место).

Wargaming Vilnus продолжает терять позиции в топ-500. Если по итогам первого квартала компания была на 127 месте, то по итогам шести месяцев опустилась на 138 место.

Также в топ-500 оказалась еще одна компания с беларусскими корнями — Gurtam (293 место). За полгода разработчик ПО в области спутникового мониторинга и телематики заплатил в бюджет Литвы более 3 млн евро (почти столько же, сколько за шесть месяцев прошлого года).

Продуктовые компании Flo и MA (экс-Melsoft), которые также фигурируют в отчетах Государственной налоговой инспекцией, пока не дотянулись до топ-500, но продолжают регулярно попадать в топ-50 сектора «информация и связь». За шесть месяцев Flo перечислила в литовсий бюджет почти 1,8 млн евро налогов (1,7 млн евро — в январе-июне 2024), МА — почти 1,7 млн евро (2,2 млн евро).

