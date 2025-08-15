«Только так мир не станет еще более хаотичным» 1 15.08.2025, 15:42

От сохранения принципов международного права зависит судьба многих стран.

Сегодня на Аляске встретятся президент США Дональд Трамп и правитель РФ Путин.

«Коалиция решительных» настаивает: никаких ограничений для ВСУ, никаких прав вето России на вступление Украины в ЕС и НАТО.

Как закрепить эти требования, чтобы их нельзя было обойти под предлогом «мирного компромисса»?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому дипломату и политологу, директору Центра оборонных стратегий Александру Хара:

- Мы не можем ограничить суверенное право Дональда Трампа принимать решения. Европа и Украина могут лишь убедить его, что негативные последствия для Украины, Европы и США будут куда значительнее, чем возможные выгоды для него лично.

Сегодня мы видим, что Запад объединился и оказывает помощь Украине, но этого недостаточно, чтобы прекратить войну. При этом наблюдается консолидация стран глобального Юга, которые по разным причинам не хотят становиться на сторону Украины и Запада: исторические обиды, недоверие и т.д.

От исхода этой войны зависит, сохранит ли мир нормы и принципы международного права, которые сдерживали глобальные конфликты после Второй мировой войны. Если Украину заставят отказаться от территорий и ограничат ее способность к защите, это приведет к разрушению международной системы и распространению оружия массового уничтожения.

Государства поймут: только обладание ядерным оружием способно сдержать агрессию. А агрессоры — что, обладая им, можно безнаказанно совершать преступления и захватывать чужие земли, а потом просто договариваться о «новых границах».

Украина уже давно пытается объяснить партнерам, в том числе — странам глобального Юга, что в их интересах — сохранение принципов международного права. Иначе мир станет еще более хаотичным, агрессивным, и это может привести к новому глобальному конфликту.

