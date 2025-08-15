закрыть
15 августа 2025, пятница, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Только так мир не станет еще более хаотичным»

1
  • 15.08.2025, 15:42
«Только так мир не станет еще более хаотичным»

От сохранения принципов международного права зависит судьба многих стран.

Сегодня на Аляске встретятся президент США Дональд Трамп и правитель РФ Путин.

«Коалиция решительных» настаивает: никаких ограничений для ВСУ, никаких прав вето России на вступление Украины в ЕС и НАТО.

Как закрепить эти требования, чтобы их нельзя было обойти под предлогом «мирного компромисса»?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому дипломату и политологу, директору Центра оборонных стратегий Александру Хара:

- Мы не можем ограничить суверенное право Дональда Трампа принимать решения. Европа и Украина могут лишь убедить его, что негативные последствия для Украины, Европы и США будут куда значительнее, чем возможные выгоды для него лично.

Сегодня мы видим, что Запад объединился и оказывает помощь Украине, но этого недостаточно, чтобы прекратить войну. При этом наблюдается консолидация стран глобального Юга, которые по разным причинам не хотят становиться на сторону Украины и Запада: исторические обиды, недоверие и т.д.

От исхода этой войны зависит, сохранит ли мир нормы и принципы международного права, которые сдерживали глобальные конфликты после Второй мировой войны. Если Украину заставят отказаться от территорий и ограничат ее способность к защите, это приведет к разрушению международной системы и распространению оружия массового уничтожения.

Государства поймут: только обладание ядерным оружием способно сдержать агрессию. А агрессоры — что, обладая им, можно безнаказанно совершать преступления и захватывать чужие земли, а потом просто договариваться о «новых границах».

Украина уже давно пытается объяснить партнерам, в том числе — странам глобального Юга, что в их интересах — сохранение принципов международного права. Иначе мир станет еще более хаотичным, агрессивным, и это может привести к новому глобальному конфликту.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина