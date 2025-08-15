закрыть
15 августа 2025, пятница, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это станет для Кремля серьезным ударом»

  • 15.08.2025, 15:59
  • 1,468
«Это станет для Кремля серьезным ударом»

Эксперт о возможных кулуарных сделках между Вашингтоном и Москвой.

Какие шаги должны предпринять ЕС и союзники Украины, чтобы предотвратить кулуарные сделки между Вашингтоном и Москвой?

Об этом сайт Charter97.org спросил украинского политического деятеля, экс-депутата Верховной Рады Борислава Березу:

— Все лежит на поверхности. С Дональдом Трампом могут вести диалог президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Киер Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Эти лидеры способны влиять на его позицию, используя авторитет, дипломатию и плотные коммуникации.

Европа должна четко заявить и подтвердить бюджетами готовность помогать Украине в любом случае. Если Россия поймет, что договоренности с Трампом не поддерживаются ЕС, а Европа готова продолжать финансировать оборону Украины, это станет для Кремля серьезным ударом.

Трагедия России — победа Украины и Европы. Так же, как крах нацистской Германии не вызывал сожалений, падение нынешнего российского режима будет благом для мира.

Поэтому — давление, санкции, переговоры с Трампом, и самое главное — слова, подтвержденные деньгами и оружием. Это идеальный рецепт для «лечения» этой болезни.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина