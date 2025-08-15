«Это станет для Кремля серьезным ударом» 15.08.2025, 15:59

Эксперт о возможных кулуарных сделках между Вашингтоном и Москвой.

Какие шаги должны предпринять ЕС и союзники Украины, чтобы предотвратить кулуарные сделки между Вашингтоном и Москвой?

Об этом сайт Charter97.org спросил украинского политического деятеля, экс-депутата Верховной Рады Борислава Березу:

— Все лежит на поверхности. С Дональдом Трампом могут вести диалог президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Киер Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Эти лидеры способны влиять на его позицию, используя авторитет, дипломатию и плотные коммуникации.

Европа должна четко заявить и подтвердить бюджетами готовность помогать Украине в любом случае. Если Россия поймет, что договоренности с Трампом не поддерживаются ЕС, а Европа готова продолжать финансировать оборону Украины, это станет для Кремля серьезным ударом.

Трагедия России — победа Украины и Европы. Так же, как крах нацистской Германии не вызывал сожалений, падение нынешнего российского режима будет благом для мира.

Поэтому — давление, санкции, переговоры с Трампом, и самое главное — слова, подтвержденные деньгами и оружием. Это идеальный рецепт для «лечения» этой болезни.

