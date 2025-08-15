закрыть
Зеленский назвал ключевые ожидания от встречи Трампа и Путина

  • 15.08.2025, 16:44
  • 1,604
Зеленский назвал ключевые ожидания от встречи Трампа и Путина

«Время завершать войну».

Сегодняшняя встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным должна открыть возможность для реального мира между Украиной и РФ, написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам Зеленского, он провел Ставку верховного главнокомандующего. Президент Украины уже ждет доклады разведки об актуальных планах России и ее подготовке к саммиту на Аляске.

- Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время завершать войну, и ответные шаги должны быть сделаны Россией, - отметил украинский президент.

Также он добавил, что в Украине рассчитывают на США и готовы работать максимально продуктивно.

По словам главы украинского государства, на Ставке рассматривали и развитие системы контрактов в Силах обороны Украины. Он заверил, что армия при любых обстоятельствах будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности.

- Приоритет - развитие именно контрактной армии, - уточнил Зеленский.

