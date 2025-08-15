Хегсет отправился на Аляску, где Трамп встретится с Путиным 15.08.2025, 17:13

1,510

Ранее его имени не было в составе американской делегации.

Глава Пентагона Пит Хегсет вылетел на Аляску. Там сегодня состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

- Министр отправляется на совместную базу Элмендорф-Ричардсон, Аляска, - сказано в сообщении Пентагона.

Именно на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоится саммит лидера США и правителя России.

Также, согласно данным Пентагона, на базу отправился председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Составы делегаций США и РФ

Напомним, ранее стало известно, что в американскую делегацию, которая будет участвовать в переговорах с Россией на Аляске, вошли:

- государственный секретарь США Марко Рубио;

- министр финансов Скотт Бессент;

- министр торговли Говард Лутник;

- спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;

- пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Хегсета в этом списке не было.

Примечательно, что в российскую делегацию, среди прочего, вошел министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Ожидается, что переговоры начнутся около 22:00 по Минску. Трамп уже вылетел на Аляску.

