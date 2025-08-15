закрыть
15 августа 2025, пятница, 18:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Хегсет отправился на Аляску, где Трамп встретится с Путиным

  • 15.08.2025, 17:13
  • 1,510
Хегсет отправился на Аляску, где Трамп встретится с Путиным

Ранее его имени не было в составе американской делегации.

Глава Пентагона Пит Хегсет вылетел на Аляску. Там сегодня состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

- Министр отправляется на совместную базу Элмендорф-Ричардсон, Аляска, - сказано в сообщении Пентагона.

Именно на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоится саммит лидера США и правителя России.

Также, согласно данным Пентагона, на базу отправился председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Составы делегаций США и РФ

Напомним, ранее стало известно, что в американскую делегацию, которая будет участвовать в переговорах с Россией на Аляске, вошли:

- государственный секретарь США Марко Рубио;

- министр финансов Скотт Бессент;

- министр торговли Говард Лутник;

- спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;

- пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Хегсета в этом списке не было.

Примечательно, что в российскую делегацию, среди прочего, вошел министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Ожидается, что переговоры начнутся около 22:00 по Минску. Трамп уже вылетел на Аляску.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина