Какие карты везет Трамп Путину Петр Олещук

15.08.2025, 17:28

1,682

Россия организовала всплеск пропагандистских вбросов.

Накануне встречи президента США Дональда Трампа с Путиным, назначенной на 15 августа на Аляске, российская сторона заметно активизировала усилия по дискредитации Украины. По данным украинских властей, в информационном пространстве фиксируется всплеск пропагандистских вбросов и дезинформации со стороны Москвы, нацеленных на ослабление международных позиций Киева перед саммитом.

Пропагандистские ресурсы Кремля в последние дни распространяют ряд бездоказательных обвинений в адрес Украины, пытаясь представить её стороной, нарушающей международное право. В частности, утверждается, будто Вооружённые силы Украины наносят удары по гражданскому населению на территории РФ, готовят «провокации» с использованием западных СМИ и концентрируют отряды спецназа на отдельных участках границы для диверсий.

Ещё один резонансный фейк связан с якобы предотвращёнными «террористическими планами» Киева. Российская ФСБ заявила, что совместно с Минобороны РФ уничтожила производства украинских дальнобойных ракет «Сапсан», которыми Украина якобы планировала ударить по Москве, Минску и другим целям вглубине России, причём «с разрешения НАТО». Никаких доказательств этим утверждениям представлено не было; украинская сторона назвала такую информацию вымыслом.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины поясняют, что эти манипуляции призваны «уменьшить международную поддержку Украины, выставить её как государство-террориста и агрессора и обосновать отказ Кремля от любых мирных инициатив, в частности прекращения огня». Фактически Кремль стремится подорвать доверие к украинскому руководству на Западе и в странах Глобального Юга, чтобы снизить роль Украины в переговорном процессе.

Одним из инструментов этой кампании стал и псевдоисторический нарратив, ставящий под сомнение легитимность украинского государства. По данным украинской стороны, Путин собирается представить Дональду Трампу на саммите «исторические материалы». Например, старые географические карты, чтобы доказать, будто Украина является «искусственным» государством, сформированным из территорий других стран. Подобные тезисы о «неестественности» украинской государственноси российский лидер выдвигал и ранее, пытаясь оправдать территориальные притязания Кремля и вооружённую агрессию.

Одновременно российская пропаганда обвиняет сам Киев и его союзников в попытках сорвать мирный диалог. Официальные лица и госСМИ РФ заявляют о неких «провокациях» со стороны Украины и «титанических усилиях» западных стран, якобы направленных на срыв встречи в Аляске.

Таким образом Москва старается выставить себя стороной, искренне стремящейся к миру, заранее перекладывая ответственность за возможный провал переговоров на Украину. Активизация подобных информационных атак непосредственно перед саммитом свидетельствует о стремлении Кремля сформировать выгодный для себя фон переговоров, ослабив поддержку Киева и подготовив почву для давления на Украину в ходе встречи.

Петр Олещук, специально для сайта Charter97.org

