Туск в день переговоров на Аляске напомнил, как Польша побеждала «непобедимую» Россию 15.08.2025, 18:01

Дональд Туск

Поляки сегодня отмечают годовщину «Чуда на Висле».

Премьер-министр Польши Дональд Туск по случаю годовщины «Чуда на Висле» в 1920 году, когда польское войско совместно с украинцами остановило большевиков под Варшавой, напомнил, что Россия не является непобедимой.

Сообщение он опубликовал в своем X.

Туск на фоне ожидаемой встречи лидеров РФ и США на Аляске напомнил, что Россия не является непобедимой, и Польша в прошлом уже доказывала это.

«15 августа – удачный день для переговоров с Россией о войне и мире. В этот день 105 лет назад во время Варшавской битвы поляки остановили поход Красной армии на Европу. К счастью, мы не знали, что Россия «непобедима» – и разбили их. Мир через силу и ничего больше», – написал премьер Польши.

Новый президент страны Кароль Навроцкий в своем заявлении по случаю годовщины Варшавской битвы вспомнил вклад украинцев в эту победу и подчеркнул, что российский империализм был и остается угрозой для Польши.

