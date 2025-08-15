закрыть
15 августа 2025, пятница, 18:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Туск в день переговоров на Аляске напомнил, как Польша побеждала «непобедимую» Россию

  • 15.08.2025, 18:01
Туск в день переговоров на Аляске напомнил, как Польша побеждала «непобедимую» Россию
Дональд Туск

Поляки сегодня отмечают годовщину «Чуда на Висле».

Премьер-министр Польши Дональд Туск по случаю годовщины «Чуда на Висле» в 1920 году, когда польское войско совместно с украинцами остановило большевиков под Варшавой, напомнил, что Россия не является непобедимой.

Сообщение он опубликовал в своем X.

Туск на фоне ожидаемой встречи лидеров РФ и США на Аляске напомнил, что Россия не является непобедимой, и Польша в прошлом уже доказывала это.

«15 августа – удачный день для переговоров с Россией о войне и мире. В этот день 105 лет назад во время Варшавской битвы поляки остановили поход Красной армии на Европу. К счастью, мы не знали, что Россия «непобедима» – и разбили их. Мир через силу и ничего больше», – написал премьер Польши.

Новый президент страны Кароль Навроцкий в своем заявлении по случаю годовщины Варшавской битвы вспомнил вклад украинцев в эту победу и подчеркнул, что российский империализм был и остается угрозой для Польши.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина