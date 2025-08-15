Туск в день переговоров на Аляске напомнил, как Польша побеждала «непобедимую» Россию
- 15.08.2025, 18:01
Поляки сегодня отмечают годовщину «Чуда на Висле».
Премьер-министр Польши Дональд Туск по случаю годовщины «Чуда на Висле» в 1920 году, когда польское войско совместно с украинцами остановило большевиков под Варшавой, напомнил, что Россия не является непобедимой.
Сообщение он опубликовал в своем X.
Туск на фоне ожидаемой встречи лидеров РФ и США на Аляске напомнил, что Россия не является непобедимой, и Польша в прошлом уже доказывала это.
«15 августа – удачный день для переговоров с Россией о войне и мире. В этот день 105 лет назад во время Варшавской битвы поляки остановили поход Красной армии на Европу. К счастью, мы не знали, что Россия «непобедима» – и разбили их. Мир через силу и ничего больше», – написал премьер Польши.
Новый президент страны Кароль Навроцкий в своем заявлении по случаю годовщины Варшавской битвы вспомнил вклад украинцев в эту победу и подчеркнул, что российский империализм был и остается угрозой для Польши.