Российские оккупанты ударили по центральному рынку в Сумах 1 15.08.2025, 18:16

Начался сильный пожар.

Российские оккупанты сегодня, 15 августа, атаковали Сумы. «Прилет» был по гражданской инфраструктуре в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram и и.о. мэра Сум Артема Кобзара в Telegram.

«Враг нанес удар по центральной части Сумской общины - по гражданской инфраструктуре», - написал Григоров.

Он уточнил, что после «прилета» начался пожар. На месте работают все экстренные службы.

В сети уже пишут о том, что целью вражеской атаки стал центральный рынок.

И.о. мэра Сум Артем Кобзар рассказал, что для удара оккупанты использовали дрон. По предварительной информации, раненых или погибших нет.

