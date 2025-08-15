Российские оккупанты ударили по центральному рынку в Сумах

Российские оккупанты ударили по центральному рынку в Сумах1
Начался сильный пожар.
Российские оккупанты сегодня, 15 августа, атаковали Сумы. «Прилет» был по гражданской инфраструктуре в центре города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram и и.о. мэра Сум Артема Кобзара в Telegram.
«Враг нанес удар по центральной части Сумской общины - по гражданской инфраструктуре», - написал Григоров.
Он уточнил, что после «прилета» начался пожар. На месте работают все экстренные службы.
В сети уже пишут о том, что целью вражеской атаки стал центральный рынок.
И.о. мэра Сум Артем Кобзар рассказал, что для удара оккупанты использовали дрон. По предварительной информации, раненых или погибших нет.