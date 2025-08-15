закрыть
Минчанин перекрасил краденый велосипед и подарил его сыну на день рождения

  • 15.08.2025, 18:28
  • 3,710
Минчанин перекрасил краденый велосипед и подарил его сыну на день рождения

Что было дальше.

Минчанка ненадолго оставила свой горный велосипед у магазина. Однако кто-то украл его, несмотря на замок. Похитителя нашли, а «горник» оказался у его сына, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанка обратилась в милицию после того, как пропал ее горный велосипед. Она ненадолго пристегнула его тросовым замком к забору и отправилась в магазин. Когда вернулась — «горника» не было.

Выяснилось, что велосипед похитил ранее судимый 39-летний минчанин, работающий сварщиком.

«Мужчина признался, что похитил велосипед, чтобы подарить его сыну на день рождения. Перед этим он перекрасил его в другой цвет», — сообщили в ГУВД.

Велосипед стоимостью более 500 рублей изъят и будет возвращен хозяйке. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

