Минчанин перекрасил краденый велосипед и подарил его сыну на день рождения 15.08.2025, 18:28

3,710

Что было дальше.

Минчанка ненадолго оставила свой горный велосипед у магазина. Однако кто-то украл его, несмотря на замок. Похитителя нашли, а «горник» оказался у его сына, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанка обратилась в милицию после того, как пропал ее горный велосипед. Она ненадолго пристегнула его тросовым замком к забору и отправилась в магазин. Когда вернулась — «горника» не было.

Выяснилось, что велосипед похитил ранее судимый 39-летний минчанин, работающий сварщиком.

«Мужчина признался, что похитил велосипед, чтобы подарить его сыну на день рождения. Перед этим он перекрасил его в другой цвет», — сообщили в ГУВД.

Велосипед стоимостью более 500 рублей изъят и будет возвращен хозяйке. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com